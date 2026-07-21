Κρήτη: Στο νοσοκομείο 78χρονος μετά από πτώση με δίκυκλο

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (20.07) στην είσοδο της μαρίνας Ρεθύμνου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 78χρονου οδηγού δικύκλου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ο ηλικιωμένος έχασε τον έλεγχο του δικύκλου και κατέπεσε στο οδόστρωμα κατά την έξοδο Ι.Χ. αυτοκινήτου από τη μαρίνα, το οποίο οδηγούσε 49χρονος αλλοδαπός. Όπως διευκρινίζεται, δεν σημειώθηκε σύγκρουση μεταξύ των δύο οχημάτων.

Ο 78χρονος τραυματίστηκε από την πτώση και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου νοσηλεύεται. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό Σώμα:

Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Ρεθύμνου για τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στην είσοδο της μαρίνας Ρεθύμνου, όταν δίκυκλο όχημα με οδηγό έναν 78χρονο κατέπεσε στο οδόστρωμα κατά την έξοδο Ε.Ι.Χ. οχήματος από τη μαρίνα Ρεθύμνου, με οδηγό έναν 49χρονο αλλοδαπό, χωρίς να υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των οχημάτων. Αποτέλεσμα της πτώσης του δικύκλου ήταν ο τραυματισμός του 78χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, όπου παραμένει για νοσηλεία. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ρεθύμνου.

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