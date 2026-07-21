Γιατί αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ απορρίπτουν τις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

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Αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιτάσσονται στην επιβολή νέων οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας, σύμφωνα με τους Financial Times και ο λόγος είναι ότι απορρίπτουν μέτρα που θα μπορούσαν να βλάψουν τις μεγάλες εταιρείες τους.

Το τελευταίο πακέτο κυρώσεων κατά τη Μόσχας περιλαμβάνει νέους περιορισμούς στις ρωσικές εξαγωγές και το χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς και έναν μηχανισμό για τη διατήρηση ενός ανώτατου ορίου τιμών στο ρωσικό πετρέλαιο, ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό των εσόδων του Κρεμλίνου από τις πωλήσεις υδρογονανθράκων.

Μετά από αρκετούς γύρους διαπραγματεύσεων, ορισμένα κεφάλαια, όπως αυτά που αφορούν τις τραπεζικές συναλλαγές, τα κρυπτονομίσματα και τον «σκιώδη στόλο», οριστικοποιήθηκαν, ενώ άλλα, όπως η αλιεία , εγκαταλείφθηκαν εντελώς.

Η Γαλλία και η Ιταλία υποστηρίζουν τη χαλάρωση της απαγόρευσης βίζας για το ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό που συμμετείχε στον πόλεμο.

Η απαγόρευση εισόδου στις χώρες της ΕΕ για το ρωσικό στρατιωτικό προσωπικό έχει πάντως χαλαρώσει.

Παρίσι και Ρώμη είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με το διοικητικό βάρος και τις νομικές ευθύνες για τις προξενικές υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει ότι η απαγόρευση δεν θα εφαρμοστεί έως ότου τα κράτη μέλη πειστούν ότι μπορεί να λειτουργήσει.

Τα ρωσικά ψάρια

Η Πορτογαλία και η Γερμανία επιμένουν στην άρση της απαγόρευσης εισαγωγής ρωσικών ψαριών, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητο να στηρίξουν τις δικές τους βιομηχανίες επεξεργασίας αλιευμάτων.

Η Αυστρία έθεσε επίσης εκ νέου το ζήτημα της άρσης των κυρώσεων κατά της επενδυτικής εταιρείας Rasperia- η οποία βρίσκεται στη μαύρη λίστα της ΕΕ- ως αντιστάθμισμα για την απώλεια 2,1 δισεκατομμυρίων ευρώ που υπέστη η Raiffeisen Bank International στη Ρωσία.

«Η Ελλάδα επίσης, απαιτεί τροποποίηση της ευρωπαϊκής απαγόρευσης για το ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), η οποία πρόκειται να τεθεί σε πλήρη ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2027», γράφει το γερμανικό δίκτυο N-tv. «Η Ελλάδα θέλει τώρα να ανοίξει εκ νέου το μέτρο και να εισαγάγει μια εξαίρεση που θα επέτρεπε τη συνεχή μεταφορά ρωσικού LNG σε πελάτες εκτός ΕΕ, παγκοσμίως», αναφέρει το γερμανικό δίκτυο. Εξηγεί μάλιστα ότι η Αθήνα «δεν ενδιαφέρεται να αγοράσει LNG για εγχώρια κατανάλωση, αλλά η απαγόρευση μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου δεν είχει κανένα όφελος, επειδή η Μόσχα θα έβρισκε άλλες χώρες, κυρίως την Κίνα, πρόθυμες να παίξουν αυτόν τον ρόλο και θα συνέχιζε να εισπράττει τα ίδια ενεργειακά έσοδα όπως σήμερα»

Εκροή δισεκατομμυρίων από τη Ρωσία

Την ίδια ώρα πάντως, αρκετοί από τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ρωσίας μετέφεραν δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό πέρυσι, φοβούμενοι κατάσχεση από την κυβέρνηση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ρώσος επιχειρηματίας δήλωσε στο πρακτορείο ότι μετέφερε χρήματα σε χώρες όπως η Κύπρος και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω ανησυχίας για την πίεση που ασκούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε μεγάλες εταιρείες. Δύο άλλοι δήλωσαν ότι επενδύουν στα Εμιράτα, την Τουρκία ή τη Σαουδική Αραβία σε παρόμοιο επίπεδο με τα προηγούμενα χρόνια. Ένας τέταρτος επιχειρηματίας που έδωσε συνέντευξη στο Bloomberg είπε ότι είχε αρχίσει να επενδύει στην Αφρική.

Μεταξύ των ολιγαρχών αυτών, περιλαμβάνονται και κάποιοι που βρίσκονται κοντά στον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την οικονομική κατάσταση της χώρας και τον κρατικό προϋπολογισμό, υπό το φως του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία.

Το Bloomberg αναφέρει, βασιζόμενο σε συνεντεύξεις με αρκετούς πλούσιους Ρώσους και εμπιστευτικά έγγραφα , ότι οι κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων υψηλού προφίλ τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αυξήσει τους φόβους μεταξύ των μελών της ρωσικής ελίτ «ότι το κράτος θα μπορούσε να κατάσχει τα περιουσιακά τους στοιχεία ή ότι θα μπορούσαν να χάσουν τον πλούτο τους».

«Πέρυσι παρατηρήθηκε μια μετατόπιση στα χαρτοφυλάκια ορισμένων από τα πλουσιότερα άτομα της Ρωσίας προς τα κρυπτονομίσματα, τον χρυσό, ακίνητα στο εξωτερικό και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια, μια τάση που έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες», αναφέρει το αμερικανικό πρακτορείο.

Η ακριβής έκταση των άτυπων εκροών ρωσικών κεφαλαίων είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί, σύμφωνα με το Bloomberg, επειδή, μεταξύ άλλων, οι αδιαφανείς συναλλαγές κρυπτονομισμάτων δεν καταγράφονται σε επίσημα στοιχεία. Εκτιμήσεις εμπιστευτικών πληροφοριών υποδηλώνουν ότι οι εκροές κεφαλαίων από τη Ρωσία φέτος θα μπορούσαν να ανέλθουν σε «αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια».

Μη βιώσιμες οι δαπάνες για τον πόλεμο

Σύμφωνα με το Bloomberg ο πρόεδρος Πούτιν αναζητά ολοένα και περισσότερο τρόπους για να αυξήσει τα κρατικά έσοδα, επειδή, κατά την εκτίμηση της Ρωσίας, οι δαπάνες για τον πόλεμο στην Ουκρανία φτάνουν σε «μη βιώσιμο επίπεδο»: «Ενώ μεγάλο μέρος της χώρας παλεύει με δυσκολίες, ο πλούτος των Ρώσων δισεκατομμυριούχων έχει αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο, αυξάνοντας την πίεση που ασκείται σε αυτούς να επωμιστούν μεγαλύτερο μερίδιο του βάρους», μεταδίδει το αμερικανικό πρακτορείο.