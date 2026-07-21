Ρέθυμνο: 9,5 εκατ. ευρώ για 16 έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας





Στα 9,52 εκατ. ευρώ ανέρχεται η συνολική χρηματοδότηση για 16 έργα αγροτικής οδοποιίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, σύμφωνα με την επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου της παρέμβασης για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027.

Η αναθεώρηση του πίνακα πραγματοποιήθηκε έπειτα από την εξέταση 290 προσφυγών σε πανελλαδικό επίπεδο και είχε ως αποτέλεσμα την ένταξη τριών επιπλέον έργων στο Ρέθυμνο, συνολικού προϋπολογισμού 1,98 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα δύο αφορούν τον Δήμο Αμαρίου, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, και το τρίτο τον Δήμο Ρεθύμνης, με προϋπολογισμό 480.000 ευρώ.

Με τα νέα δεδομένα, χρηματοδοτούνται συνολικά 16 έργα στους Δήμους Ρεθύμνης, Μυλοποτάμου, Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου και Ανωγείων. Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και στην αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου της περιοχής.

Σε δήλωσή του, ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης τόνισε ότι η προσθήκη των νέων έργων ανεβάζει τη συνολική χρηματοδότηση για αγροτική οδοποιία στον νομό στα 9,5 εκατ. ευρώ. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις αυτές διευκολύνουν την καθημερινότητα των παραγωγών και ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα της ενδοχώρας. Παράλληλα, υπενθύμισε πως είχε προηγηθεί κοινοβουλευτική παρέμβασή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με αίτημα την ενίσχυση των διαθέσιμων πόρων της συγκεκριμένης δράσης.

Όπως σημειώνεται, μετά την έκδοση των αποφάσεων ένταξης θα ακολουθήσει η υλοποίηση των έργων, ενώ παραμένει σε εξέλιξη η εξέταση ακόμη 81 προσφυγών σε πανελλαδικό επίπεδο. Με τη νέα χρηματοδότηση και τα έργα που είχαν εγκριθεί το 2022, συνολικού ύψους περίπου 3,7 εκατ. ευρώ, οι πόροι που έχουν εξασφαλιστεί για έργα αγροτικής οδοποιίας στο Ρέθυμνο τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν πλέον τα 13,2 εκατ. ευρώ.

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