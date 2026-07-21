Δύο φωτιές σε εξέλιξη στο Ηράκλειο – Ισχυρή κινητοποίηση σε Βιάννο και Βορίζια

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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ηράκλειο, καθώς δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης σε διαφορετικές περιοχές του νομού, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Νωρίτερα, φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Χόνδρος του Δήμου Βιάννου. Πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό έσπευσαν άμεσα στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό των φλογών και την αποτροπή εξάπλωσής τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κίνδυνο σε κατοικημένες περιοχές ή για ζημιές.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού. Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣







🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Βορίζια της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου







‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών







ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 21, 2026

Σύμφωνα με εότερες πληροφορίες η πυρκαγιά βρ΄σικεται σε ύφεση, ωστόσο κινητοποίησε μέγαλη πυροσβεστική δύναμη και συγκεκριμένα 55 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Φαιστού βοήθησαν στην κατάσβεση.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Φαιστού. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς.

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