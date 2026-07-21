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ΚΡΗΤΗ

Δύο φωτιές σε εξέλιξη στο Ηράκλειο – Ισχυρή κινητοποίηση σε Βιάννο και Βορίζια

φωτιά
clock 17:53 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο Ηράκλειο, καθώς δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτης σε διαφορετικές περιοχές του νομού, κινητοποιώντας ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Νωρίτερα,  φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Χόνδρος του Δήμου Βιάννου. Πυροσβεστικά οχήματα και προσωπικό έσπευσαν άμεσα στο σημείο, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό των φλογών και την αποτροπή εξάπλωσής τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για κίνδυνο σε κατοικημένες περιοχές ή για ζημιές.

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού. Για το περιστατικό ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με εότερες πληροφορίες η πυρκαγιά βρ΄σικεται σε ύφεση, ωστόσο κινητοποίησε μέγαλη πυροσβεστική δύναμη και συγκεκριμένα 55 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Φαιστού βοήθησαν στην κατάσβεση.

Η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς.

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