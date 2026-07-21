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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήμος Αγίου Νικολάου: Στο Βραχάσι Θέατρο Σκιών «Ο Καραγκιόζης πειρατής»

Φεστιβάλ
clock 20:09 | 21/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το «2ο Φεστιβάλ Κρηνών» στο Βραχάσι φιλοξενεί την παράσταση θεάτρου σκιών «Ο Καραγκιόζης πειρατής». Πρόκειται για μια διασκεδαστική εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους η οποία εντάσσεται στο πολιτιστικό πρόγραμμα του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η παράσταση «Ο Καραγκιόζης πειρατής» είναι μια κλασική, άκρως καλοκαιρινή κωμωδία του ελληνικού θεάτρου σκιών. Συνδυάζει την ελληνική λαϊκή παράδοση με τη θαλασσινή περιπέτεια.

Χώρος: Προαύλιο παλιού Παρθεναγωγείου – Βραχάσι

Ώρα: 20:45

Είσοδος Ελεύθερη

Αφίσα

Οργάνωση: Δήμος Αγίου Νικολάου

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Κρήτης – Δημοτική Κοινότητα Βραχασίου

Πριν από την έναρξη της παράστασης, στις 19:30, θα πραγματοποιηθεί ένας ξεχωριστός περίπατος στα γραφικά σοκάκια του παραδοσιακού οικισμού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά του Βραχασίου να θαυμάσουν τις ιστορικές του κρήνες και να γνωρίσουν την αρχιτεκτονική του τόπου, καταλήγοντας στο προαύλιο του Παλιού Παρθεναγωγείου για τη θετρική παράσταση.

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Δημος Αγιου Νικολαου Θέατρο Σκιών
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