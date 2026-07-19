Δήμος Αγίου Νικολάου: 2ο Φεστιβάλ Κρηνών στο Χουμεριάκο

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Το Κουκλοθέατρο Άριμα παρουσιάζει το αριστούργημα του Βιτσέντζου Κορνάρου, «Ερωτόκριτος» σε μία μαγευτική παράσταση κατάλληλη για παιδιά από 7 ετών και ενήλικες. Πρόκειται για μια προσεγμένη παραγωγή με σεβασμό στην κρητική παράδοση και τη μεσαιωνική λογοτεχνία.

Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026 στο Χουμεριάκο στο πλαίσιο του «2ου Φεστιβάλ Κρηνών» του Δήμου Αγίου Νικολάου.

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Χώρος : Κρήνη Αγίου Γεωργίου Χουμεριάκο

Ώρα : 20:30

Είσοδος ελεύθερη για το κοινό

Παράλληλη Δράση: Νωρίτερα στις 19:15, υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο Χουμεριάκο για έναν ιστορικό περίπατο στα αξιοθέατα της περιοχής.

Οργάνωση : Δήμος Αγίου Νικολάου

Συνδιοργάνωση : Περιφέρεια Κρήτης - Δημοτική Κοινότητα Χουμεριάκου

Ενημερωτικό Σημείωμα: Μια πρωτότυπη θεατρική μεταφορά του αριστουργήματος του Βιτσέντζου Κορνάρου μέσα από την τέχνη του κουκλοθεάτρου.

Η παράσταση αποτελεί μια σύγχρονη και εικαστικά ιδιαίτερη προσέγγιση του κορυφαίου έργου της κρητικής λογοτεχνίας. Με χειροποίητες κούκλες, πρωτότυπα σκηνικά και ζωντανή θεατρική αφήγηση, αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης, της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

Σκηνοθεσία – Διασκευή: Κωστής Ζαϊμάκης

Σκηνικά & Κατασκευές: Κωστής Ζαϊμάκης - Νίκος Οικονομέας