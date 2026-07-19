Φλώρος: Η συνάντηση με τον Μάνο Μαλλιαρό δυο μήνες μετά το ατύχημα στο Survivor

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο Σταύρος Φλώρος που πριν δύο μήνες υπέστη ακρωτηριασμό στο ένα του πόδι του έπειτα από ατύχημα κατά τη διάρκεια ψαρέματος στο Survivor.

Ο Μάνος Μαλλιαρός δημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram φωτογραφίες από τις στιγμές που πέρασαν μαζί, πηγαίνοντας εκδρομή στο Μεσορόπη Καβάλας.

«Περίμενα αυτή τη στιγμή όσο λίγες στη ζωή μου. Δύο μήνες πριν, η ζωή μάς δοκίμασε με τον πιο σκληρό τρόπο. Σήμερα, όμως, το μόνο που βλέπω είναι έναν άνθρωπο που στάθηκε όρθιος απέναντι σε όλα. Δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο χαίρομαι που σε έχω ξανά εδώ. Δόξα τω Θεώ που επέστρεψες. Καλώς ήρθες, αδερφέ μου. Σιδερένιος», έγραψε στην ανάρτηση.

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