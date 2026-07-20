ΕΛ.Α.Σ.: Συγκροτήθηκε η 75μελής Πολιτική Επιτροπή – Όλα τα ονόματα

Συγκροτήθηκε το κεντρικό καθοδηγητικό όργανο του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και αποτελείται από 75 μέλη. Πρόκειται για την Πολιτική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.ΑΣ.) στην οποία επικεφαλής είναι ο Αλέξης Τσίπρας και Γραμματέας της ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ετσι, στην κομματική δομή που διαμορφώνει η ΕΛ.Α.Σ., πέρα από το Εθνικό Συμβούλιο (400 μέλη+1 που είναι ο πρόεδρος του κόμματος) , έρχεται να προστεθεί ένα μικρότερο συλλογικό όργανο 75μελές το οποίο έχει κεντρικό ρόλο καθοδήγησης, χάραξης πολιτικής και ευθύνης κρίσιμων αποφάσεων.

Στις αρμοδιότητές του είναι επίσης η διαμόρφωση της πολιτικής τακτικής, η χάραξη γραμμής πλεύσης σε σχέση με την επικαιρότητα, η οργάνωση της δράσης του κόμματος και η ρύθμιση της εσωκομματικής λειτουργίας. Κι αυτό το συλλογικό όργανο, όπως και το Εθνικό Συμβούλιο, έχει την έγκριση του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. Αλέξη Τσίπρα και δεν είναι εκλεγμένο. Οι διαδικασίες εκλογής των μελών των συλλογικών οργάνων και των επικεφαλής θα προγραμματιστούν αργότερα, στο πλαίσιο συνεδρίου.

Σύμφωνα με το ηγετικό επιτελείο της ΕΛ.Α.Σ., είναι σχεδόν έτοιμη η οργανωτική δομή του κόμματος, που περιλαμβάνει και το Οργανωτικό και τα συντονιστικά, και όλος ο κομματικός μηχανισμός βρίσκεται σε εγρήγορση ώστε να ανταποκριθεί στις πολιτικές απαιτήσεις, ανεξάρτητα από τον χρόνο προκήρυης των εκλογών.

Στην Πολιτική Επιτροπή μετέχουν σημαντικά στελέχη από διάφορους επαγγελματικούς τομείς και με εμπειρία από διάφορους χώρους κοινωνικής δράσης. Μεταξύ άλλων μετέχουν πανεπιστημιακοί όπως οι Χάρης Αθανασιάδης, Μαριζέτα Αντωνοπούλου, Κώστας Γαβρόγλου, Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Ιωάννα Λαλιώτου, Νίκος Μαραντζίδης, Γραμμάτη Πάντζιου, Μανώλης Πλειώνης, Αρης Συλιανού, Χάρης Τζήμητρας. Επίσης, μέλη είναι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμο, όπως οι Χάρης Μαυρουδής, Θέμης Μουμουλίδης, Μαριάννα Τουμασάτου, Αιμίλιος Χειλάκης, ο δημοσιογράφος Θανάσης Καρτερός, ο δημοσιογράφος και Διευθυντής του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Κωστής Δήμτσας, προσωπικότητες που κινούνται στο χώρο της Οικολογίας όπως ο Πέτρος Κόκκαλης , άνθρωποι από το χώρο της δικαιοσύνης όπως η Μαρία Λεπενιώτη, Πρώην Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου, Πρόεδρος Έδρας στη Δίκη της Χρυσής Αυγής, δικηγόροι όπως μεταξύ άλλων οι Θεώνη Κουφονικολάκου, Δημήτρης Λυρίτσης, Κατερίνα Μπέρδου Γιάννα Πέππε, Αντώνης Σαουλίδης, Μαρίνος Σκανδάμης, Διονύσης Τεμπονέρας. Επίσης , μετέχουν οικονομολόγοι όπως η Ζωή Ακριβούλη, η Ευγενία Φωτονιάτα, ο Κώστας Καρπουχτσής κ.ά. στελέχη με εμπειρία στη δημόσια διοίκηση όπως ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, αυτοδιοικητικοί όπως οι Γιώργος Ιωακειμίδης, Απόστολος Καλογιάννης, Μαρία ΚΑμμά, Γιώργος Κρικρής . Μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. είναι μεταξύ άλλων ο κτηνοτρόφος Θωμάς Μόσχος ενώ μετέχουν στελέχη από τον στρατιωτικό χώρο, όπως ο Χρήστος Χριστοδούλου, Πτέραρχος ε.α. / Πρώην Αρχηγός ΓΕΕΘΑ και από τα σώματα ασφαλείας η Ζαχαρούλα Τσιριγώτη Αντιστράτηγος ε.α. της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛ.Α.Σ. είναι τα εξής:

1. Αλέξης Τσίπρας

2. Μίλτος Χατζηγιαννάκης

3. Αθανασιάδης Χάρης

4. Αϊβαλής Βασίλης

5. Ακριβούλη Ζωή

6. Αλεξίου Σωτήρης

7. Αντωνοπούλου Μαριζέτα

8. Αποστόλου Στυλιανός

9. Βασιλειάδης Γιώργος

10. Γαβρόγλου Κώστας

11. Γιωτάκη Φανή

12. Γκασούκα Δήμητρα

13. Δήμτσας Κωστής

14. Διαμαντοπούλου Τζένη

15. Δρίτσας Σπύρος

16. Ζαννιάς Αναστάσης

17. Ζάχαρης Βαγγέλης

18. Θεοδωράκης Γρηγόρης

19. Ιωακειμίδης Γιώργος

20. Καλλούλι Άντζελα

21. Καλογιάννης Απόστολος

22. Καλογήρου Μιχάλης

23. Καμμά Μαρία

24. Καρπουχτσής Κώστας

25. Καρτερός Θανάσης

26. Κόκκαλης Πέτρος

27. Κοτσακάς Κωστής

28. Κουντούρη Φανή

29. Κουτεντάκης Φραγκίσκος

30. Κουφονικολάκου Θεώνη

31. Κρικρής Γιώργος

32. Κωνσταντινίδης Γιώργος

33. Λαγουβάρδος Κώστας

34. Λαλιώτου Ιωάννα

35. Λεπενιώτη Μαρία

36. Λιάκος Δημήτρης

37. Λυρίτσης Δημήτρης

38. Μαγκλάρας Βασίλης

39. Μαραντζίδης Νίκος

40. Μαυρουδής Χάρης

41. Μαυρωνά Άννα Μαρία

42. Μόσχος Θωμάς

43. Μουμουλίδης Θέμης

44. Μπακαδήμα Φωτεινή

45. Μπαλατσούκας Γιώργος

46. Μπέρδου Κατερίνα

47. Νταφόπουλος Δημήτρης

48. Νυφούδης Νίκος

49. Παγκάλου Φωτεινή

50. Πάντζιου Γραμμάτη

51. Παπαγεωργίου Παυσανίας

52. Παπαδοπούλου Άννα

53. Παπαμιχαλόπουλος Παναγιώτης

54. Πεππέ Γιάννα

55. Πετρακάκης Μανώλης

56. Πλειώνης Μανώλης

57. Ρέντζου Εύα

58. Σαλπέας Γιάννης

59. Σαουλίδης Αντώνης

60. Σκανδάμης Μαρίνος

61. Στυλιανού Άρης

62. Τεμπονέρας Διονύσης

63. Τζήμητρας Χάρης

64. Τόσκας Μίλτος

65. Τούμπουρος Κώστας

66. Τουμασάτου Μαριάννα

67. Τουρλίδης Γεώργιος

68. Τρίαντος Νίκος

69. Τσαγκλή Χριστίνα

70. Τσιριγώτη Ζαχαρούλα

71. Τσουρούτας Νίκος

72. Φωτονιάτα Ευγενία

73. Χαΐδος Γιάννης

74. Χειλάκης Αιμίλιος

75. Χριστοδούλου Χρήστος

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