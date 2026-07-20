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ΚΟΣΜΟΣ

Τέλος το πλαστικό στις εξάδες των σούπερ μάρκετ: Τι αλλάζει από τον Αύγουστο

εξάδα νερό
clock 20:13 | 20/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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«Από τον Αύγουστο τέλος οι εξάδες νερού». Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα στο εξωτερικό και αναρτήσεις στα social media υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί τις εξάδες νερού από τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, από την εξέταση του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2025/40, των διευκρινίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και αναλύσεων διεθνών μέσων όπως το Reuters, προκύπτει ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι παραπλανητικός.

Ο νέος Κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απόβλητα, ο οποίος τίθεται σε γενική εφαρμογή στις 12 Αυγούστου 2026, στοχεύει αποκλειστικά στη μείωση του περιττού πλαστικού περιτυλίγματος μίας χρήσης και όχι στην απαγόρευση των ίδιων των πολυσυσκευασιών.

Τι αλλάζει πραγματικά

  • Τέλος στο πλαστικό φιλμ: Καταργείται σταδιακά η κλασική πλαστική μεμβράνη (συρρικνούμενο πλαστικό) που κρατά ενωμένα τα μπουκάλια ή τα κουτάκια.
  • Εναλλακτικές συσκευασίες: Οι βιομηχανίες υποχρεούνται να στραφούν σε φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, όπως χάρτινα περιτυλίγματα, χάρτινες λαβές ή επαναχρησιμοποιούμενα δίχτυα.
  • Στόχος της ΕΕ: Η δραστική μείωση του όγκου των πλαστικών απορριμμάτων και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030

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