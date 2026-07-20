Τέλος το πλαστικό στις εξάδες των σούπερ μάρκετ: Τι αλλάζει από τον Αύγουστο

«Από τον Αύγουστο τέλος οι εξάδες νερού». Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα στο εξωτερικό και αναρτήσεις στα social media υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί τις εξάδες νερού από τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, από την εξέταση του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2025/40, των διευκρινίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και αναλύσεων διεθνών μέσων όπως το Reuters, προκύπτει ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι παραπλανητικός.

Ο νέος Κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απόβλητα, ο οποίος τίθεται σε γενική εφαρμογή στις 12 Αυγούστου 2026, στοχεύει αποκλειστικά στη μείωση του περιττού πλαστικού περιτυλίγματος μίας χρήσης και όχι στην απαγόρευση των ίδιων των πολυσυσκευασιών.

Τι αλλάζει πραγματικά

Τέλος στο πλαστικό φιλμ: Καταργείται σταδιακά η κλασική πλαστική μεμβράνη (συρρικνούμενο πλαστικό) που κρατά ενωμένα τα μπουκάλια ή τα κουτάκια.

Εναλλακτικές συσκευασίες: Οι βιομηχανίες υποχρεούνται να στραφούν σε φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, όπως χάρτινα περιτυλίγματα, χάρτινες λαβές ή επαναχρησιμοποιούμενα δίχτυα.

Στόχος της ΕΕ: Η δραστική μείωση του όγκου των πλαστικών απορριμμάτων και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030

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