Τέλος το πλαστικό στις εξάδες των σούπερ μάρκετ: Τι αλλάζει από τον Αύγουστο

«Από τον Αύγουστο τέλος οι εξάδες νερού». Τις τελευταίες ημέρες δημοσιεύματα στο εξωτερικό και αναρτήσεις στα social media υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταργεί τις εξάδες νερού από τα σούπερ μάρκετ. Ωστόσο, από την εξέταση του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2025/40, των διευκρινίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και αναλύσεων διεθνών μέσων όπως το Reuters, προκύπτει ότι ο ισχυρισμός αυτός είναι παραπλανητικός.
Ο νέος Κανονισμός για τις συσκευασίες και τα απόβλητα, ο οποίος τίθεται σε γενική εφαρμογή στις 12 Αυγούστου 2026, στοχεύει αποκλειστικά στη μείωση του περιττού πλαστικού περιτυλίγματος μίας χρήσης και όχι στην απαγόρευση των ίδιων των πολυσυσκευασιών.
Τι αλλάζει πραγματικά
- Τέλος στο πλαστικό φιλμ: Καταργείται σταδιακά η κλασική πλαστική μεμβράνη (συρρικνούμενο πλαστικό) που κρατά ενωμένα τα μπουκάλια ή τα κουτάκια.
- Εναλλακτικές συσκευασίες: Οι βιομηχανίες υποχρεούνται να στραφούν σε φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, όπως χάρτινα περιτυλίγματα, χάρτινες λαβές ή επαναχρησιμοποιούμενα δίχτυα.
- Στόχος της ΕΕ: Η δραστική μείωση του όγκου των πλαστικών απορριμμάτων και η προώθηση της κυκλικής οικονομίας με ορίζοντα το 2030
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