Θανατηφόρο τροχαίο στη Λέρο: Νεκρός 80χρονος – Σοβαρά τραυματίας η σύζυγός του

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Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου (18 Ιουλίου) στη Λέρο, με έναν 80χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του όταν το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε συγκρούστηκε φορτηγό αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά η 77χρονη σύζυγός του, η οποία επέβαινε μαζί του στο δίκυκλο μοτοποδήλατο.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την αστυνομία, το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 6:30 το απόγευμα, στην περιοχή κοντά στο Λακκί.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 69χρονος συγκρούστηκε με το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 80χρονος και στο οποίο επέβαινε η σύζυγός του.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο 80χρονος οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ η 77χρονη συνεπιβάτιδα υπέστη σοβαρό τραυματισμό και μεταφέρθηκε για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Λέρου, το οποίο διενεργεί την προανάκριση.