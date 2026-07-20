Παπουτσάκη: Ανέβασε βίντεο που τραγουδά μαζί με τον πατέρα της στη Σητεία

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Η Κατερίνα Παπουτσάκη δημοσίευσε ένα βίντεο με τον πατέρα της από τα καλοκαιρινά της βράδια στη Σητεία.

Η ηθοποιός πόσταρε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από νυχτερινή έξοδο με τον πατέρα της, με τους δυο τους να ερμηνεύουν το τραγούδι «Η μπαλάντα του Αντρίκου»

«Σητεία, μπαμπάκας, ρακές, αγάπη. Λίγες μέρες έμειναν», έγραψε χαρακτηριστικά.

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