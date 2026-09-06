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GOSSIP - LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Σήμερα ο γάμος της

ικ
clock 14:00 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιουλία Καλλιμάνη παντρεύεται σήμερα τον αγαπημένο της, Μιχάλη Τουρατζίδη, στη Θεσσαλονίκη.

Η Ιουλία Καλλιμάνη έχει επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

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Στο πλευρό της βρίσκεται τα τελευταία χρόνια ο μουσικός παραγωγός και δημιουργός Μιχάλης Τουρατζίδης. Η γνωριμία τους έγινε μέσα από τη μουσική, σε μια περίοδο κατά την οποία εκείνη αναζητούσε το επόμενο μεγάλο βήμα στην καριέρα της. Ο ίδιος πίστεψε στη φωνή και στις δυνατότητές της και η επαγγελματική σχέση που δημιουργήθηκε ανάμεσά τους εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν ισχυρό προσωπικό δεσμό.

«Φυσικά ήρθε στη ζωή μου ο Μιχάλης Τουρατζίδης την κατάλληλη στιγμή και με πήρε από το χέρι. Μου λέει «έλα εδώ, κορίτσι μου» γιατί και εκείνος είχε μια άλλη συνεργασία τότε, απλώς είχαμε μιλήσει και δεν είχαμε υπογράψει συμβόλαια. Εγώ είχα ένα άλλο συμβόλαιο, που προσπαθούσα να το λύσω, οπότε ήρθαν όλα έτσι όπως έπρεπε», έχει πει σε παλιότερη συνέντευξήτης.

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