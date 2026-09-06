Πατέρας τριών παιδιών βρήκε τραγικό θάνατο κάνοντας βουτιά από προβλήτα σε ρηχά νερά (βίντεο)

Σε τραγωδία μετατράπηκαν οι διακοπές για έναν 39χρονο πατέρα τριών παιδιών στην Τουρκία. Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο Αρίφ Ερμάν έχασε τη ζωή του στην περιοχή Αλάνια της Αττάλειας, όταν πήδηξε από την προβλήτα ξενοδοχείου στη θάλασσα, χωρίς να αντιληφθεί ότι το σημείο είχε εξαιρετικά μικρό βάθος.

Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τις τελευταίες του κινήσεις. Στο βίντεο φαίνεται ο 39χρονος να πλησιάζει την άκρη της προβλήτας, να παίρνει φόρα και να πραγματοποιεί βουτιά με το κεφάλι, παρά τις προειδοποιητικές πινακίδες που ανέφεραν ότι η κατάδυση απαγορεύεται λόγω των συνθηκών.

Όμως αντί να βρεθεί σε βαθιά νερά, προσέκρουσε στον πυθμένα, καθώς το βάθος στο σημείο ήταν μόλις περίπου μισό μέτρο.

Tragic footage shows the final moments of a father of three in Türkiye who jumped off a pier in Antalya, thinking it was harmless fun. The water was unexpectedly shallow, and he suffered a fatal broken neck. pic.twitter.com/99EcB6mWs4 — Breaking911 (@Breaking911) September 6, 2026





Μετά την πτώση του, ναυαγοσώστης τον ανέσυρε από το νερό και ξεκίνησαν προσπάθειες ανάνηψης, ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο.

Ο 39χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι τουρκικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ εξετάζεται και το κατά πόσο είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας στον χώρο.

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