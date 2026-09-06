Χιλιάδες εργαζόμενοι στους δρόμους - Μαζικό συλλαλητήριο στην Θεσσαλονίκη (βίντεο)

"Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες, βιοπαλαιστές αγρότες και αυτοαπασχολούμενοι, νέοι και νέες, φοιτητές και συνταξιούχοι, από κάθε γωνιά της χώρας, πλημμύρισαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, στέλνοντας μήνυμα αγώνα, ελπίδας και αντεπίθεσης", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ για το χθεσινό συλλαλητήριο στο περιθώριο της 90ης ΔΕΘ.

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Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Χαιρετίζουμε τις Ομοσπονδίες, τα Εργατικά Κέντρα, τα Συνδικάτα και τους μαζικούς φορείς από όλη την Ελλάδα, που έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις για την επιτυχία του συλλαλητηρίου.

Ήταν πρωτόγνωρες οι εικόνες των δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών που, με τις σημαίες των σωματείων, τα πανό και τα συνθήματά τους, έξω από τη ΔΕΘ, έκαναν τη δική τους εξαγγελία, φέρνοντας στο προσκήνιο τις πραγματικές ανάγκες του λαού!

Η σημερινή μεγάλη πανελλαδική εργατική και λαϊκή κινητοποίηση αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για τους επόμενους μεγάλους αγώνες. Είναι ηχηρή απάντηση στο κλίμα αναμονής που καλλιεργούν η κυβέρνηση της ΝΔ και τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης.

Ο λαός δεν έχει να περιμένει τίποτα από παλιούς και νέους «σωτήρες», από κυβερνητικές εναλλαγές και τις κάλπικες προσδοκίες που τις συνοδεύουν. Όλοι τους συμφωνούν στην πολιτική της εκμετάλλευσης, των ματωμένων πλεονασμάτων και των πολεμικών προϋπολογισμών που ματώνουν το λαό.

Δεν χωρά καμία αναμονή, δεν σταματάμε ούτε ώρα!

Από τώρα προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες μεγάλες μάχες, για απεργιακή και αγωνιστική κλιμάκωση, για όλα τα μεγάλα μέτωπα πάλης, απέναντι στην ακρίβεια, στην πολεμική εμπλοκή, στους καθηλωμένους μισθούς, στα 13ωρα και στην εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας.

Για να κερδίσει ο λαός, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο!

Για αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού και σύνταξης. Για αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ και κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη. Για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Υγεία και Παιδεία. Για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ώστε να μη θρηνούμε άλλους συναδέλφους. Ούτε ένα ευρώ για τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους!

Το λαϊκό ποτάμι που πλημμύρισε τη Θεσσαλονίκη δείχνει το δρόμο, τη συγκρότηση ενός μεγάλου, μαχητικού εργατικού και λαϊκού κινήματος, με κοινούς στόχους πάλης, σε σύγκρουση με το κεφάλαιο, το κράτος, την κυβέρνηση, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Δεν περιμένουμε σωτήρες, παίρνουμε τη ζωή και το μέλλον μας στα δικά μας χέρια! Με οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς, με ισχυρά συνδικάτα, με τη συμμαχία εργαζομένων, αγροτών, αυτοαπασχολουμένων.

Κάνουμε τη σημερινή μεγαλειώδη κινητοποίηση αφετηρία νέων, ακόμη πιο μαζικών και αποφασιστικών αγώνων για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής.

Μόνη ελπίδα ο οργανωμένος λαός!

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