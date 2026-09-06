Σοβαρό τροχαίο στα Γλυκά Νερά: 16χρονος παρασύρθηκε από Ι.Χ. και νοσηλεύεται στο ΚΑΤ

Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή των Γλυκών Νερών, με έναν 16χρονο να τραυματίζεται σοβαρά, όταν το ηλεκτρικό πατίνι στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:30, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 16χρονος κινούνταν με το ηλεκτρικό πατίνι επί της οδού Βυτίνας. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το πατίνι παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 16χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος. Για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και αναμένονται τα αποτελέσματα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ.

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