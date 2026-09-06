Κρήτη: Πώς δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ έβγαλαν... μεροκάματο 10.000 ευρώ

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Παρά τις πρόσφατες εξιχνιάσεις απατών στην Κρήτη, οι απατεώνες συνεχίζουν την προσέγγιση ανυποψίαστων πολιτών που πέφτουν θύματα.

Στο Ηράκλειο, άγνωστος τηλεφώνησε στο σταθερό τηλεφώνο σπιτιού και συνομίλησε με 15χρονο αγόρι. Τον έπεισε ότι ήταν "υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ" και ότι λόγω διαρροής ρεύματος υπήρχε κίνδυνος έκρηξης και φωτιάς. Ο 15χρονος έβαλε σε μία τσάντα χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.500 ευρώ και τα έβγαλε εκτός σπιτιού.

Σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στο νομό Χανίων, μία 77χρονη γυναίκα, έβαλε σε μία σακκούλα όσα χρήματα και κοσμήματα βρήκε στο σπίτι της, αξίας 5.000 ευρώ, και τα άφησε κάτω από στύλο της ΔΕΗ, όπως της είχε υποδείξει ο δήθεν υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Και οι δύο υποθέσεις ερευνώνται από την αστυνομία.

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