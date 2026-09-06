ΚΥΡ.06 Σεπ 2026 10:28
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Πώς δήθεν υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ έβγαλαν... μεροκάματο 10.000 ευρώ

τηλεφωνικη απατη
clock 09:30 | 06/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Παρά τις πρόσφατες εξιχνιάσεις απατών στην Κρήτη, οι απατεώνες συνεχίζουν την προσέγγιση ανυποψίαστων πολιτών που πέφτουν θύματα. 

Στο Ηράκλειο, άγνωστος τηλεφώνησε στο σταθερό τηλεφώνο σπιτιού και συνομίλησε με 15χρονο αγόρι. Τον έπεισε ότι ήταν "υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ" και ότι λόγω διαρροής ρεύματος υπήρχε κίνδυνος έκρηξης και φωτιάς. Ο 15χρονος έβαλε σε μία τσάντα χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 5.500 ευρώ και τα έβγαλε εκτός σπιτιού.

Σε χωριό του Δήμου Πλατανιά στο νομό Χανίων, μία 77χρονη γυναίκα, έβαλε σε μία σακκούλα όσα χρήματα και κοσμήματα βρήκε στο σπίτι της, αξίας 5.000 ευρώ, και τα άφησε κάτω από στύλο της ΔΕΗ, όπως της είχε υποδείξει ο δήθεν υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ.

Και οι δύο υποθέσεις ερευνώνται από την αστυνομία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αυτοί είναι οι δύο πιλότοι του F-4 Phantom που έπεσε στην Τανάγρα: Ιωάννης Μπλέσιας και Δημήτρης Πέτρου

ΔΕΘ 2026: Τι κερδίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες από τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Απάτη
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis