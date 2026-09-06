ΔΕΘ 2026: Τι κερδίζουν ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις και αγρότες από τις εξαγγελίες του Μητσοτάκη

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Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι είχαν κεντρική θέση αλλά και κυριολεκτικά τον πρώτο λόγο στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕθ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέλεξε να αρχίσει από αυτήν την κατηγορία των φορολογουμένων τις ανακοινώσεις του.

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Οι φορολογικά και ασφαλιστικά συνεπείς λοιπόν θα δουν σημαντική ελάφρυνση μέσω της κατάργησης του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, δύο συνιστωσών που ανέβαζαν σημαντικά την τελική επιβάρυνση.

Ειδικά για όσους δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (2.200 στη Δυτική Μακεδονία) τα τεκμήρια μειώνονται στο 50%.Το μέτρο ισχύει για τα φετινά εισοδήματα, δηλαδή τις φορολογικές δηλώσεις του 2027.

Οι συνολικοί ωφελούμενοι ξεπερνούν τις 155.000

Μια επιχείρηση εστίασης 15 ετών με 5 εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000€ θα έχει όφελος εφόσον αποδειχθεί συνεπής που φτάνει τις 2.534€ ετησίως.

Επιπλέον οι ελεύθεροι επαγγελματίες από τις φορολογικές δηλώσεις του 2028 θα έχουν μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50%.

Επιχειρήσεις

Από τις φορολογικές δηλώσεις του 2029 ξεκινά η μείωση της προκαταβολής φόρου και για τις επιχειρήσεις. Θα μειώνεται 5 μονάδες κατ’ έτος μέχρι να φτάσει και γι’ αυτές στο 50% από το 80% που είναι σήμερα.

Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει αποφασιστεί η μεταφορά από το Ταμείο Ανάκαμψης κι Ανθεκτικότητας πόρων 1,5δισ€ (1,1δισ€ δάνεια και 400εκατ€ εγγυήσεις) στην Αναπτυξιακή Τράπεζα που με τη συμβολή και των τραπεζών μπορούν να φτάσουν τα 5 δισ€ και να γίνουν χαμηλότοκα δάνεια. Οι πληροφορίες του skai.gr κάνουν λόγο για ένα επιτόκιο της τάξης του 0,35%.

Καταργείται επίσης το τέλος επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις εκτός Αττικής.



Από το 2028 θα μειωθεί στο 50% και για την Αττική για να…σβήσει εντελώς το 2029.

Για παράδειγμα επιχείρηση λιανεμπορίου στη Θεσσαλονίκη με υποκατάστημα που πλήρωνε τέλος επιτηδεύματος 1.600€, το 2027 δεν θα πληρώσει τίποτα. Έτσι θα αποσβαίνεται μεγαλύτερο ποσό ετησίως το οποίο σημαίνει αυξημένα έξοδα στα βιβλία της επιχείρησης, άρα μικρότερο φορολογητέο εισόδημα και χαμηλότερο φόρο εισοδήματος βραχυπρόθεσμα και ταυτόχρονη ενίσχυση της ρευστότητας της

Παράλληλα η κυβέρνηση επιταχύνει από τα 10 χρόνια στα 6 τη διάρκεια των αποσβέσεων προκειμένου να δώσει κίνητρο στις επιχειρήσεις να ανανεώσουν τον εξοπλισμό τους.

Αγρότες

Η μεγάλη φοροελάφρυνση για την οποία γινόταν όσο περνούσαν όλο και περισσότερος λόγος ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να μηδενίσει το φόρο για επαγγελματίες αγρότες, περίπου 50.000, με ετήσιο εισόδημα έως 20.000€. Το μέτρο θα ισχύσει από τα φετινά εισοδήματα.

Έτσι :



-αγρότης με έσοδα 20.000€ πλήρωνε: 1.183€ - τώρα θα πληρώνει 0€



-αγρότης με έσοδα 30.000€ πλήρωνε: 5.083€ - τώρα θα πληρώνει 2.183€

Παράλληλα ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε προσωπικά προς τους κτηνοτρόφους ότι σύντομα θα υπάρξει ολοκληρωμένο σχέδιο ανάταξης. Η χώρα έχει αιτηθεί – είπε ο κ. Μητσοτάκης – πρόσθετους κοινοτικούς πόρους προκειμένου να ανασυσταθούν όλα τα κοπάδια που χάθηκαν.

Ηλεκτρική ενέργεια

Η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο τη σταδιακή μείωση 30% έως το 2029 της μείωσης της χονδρικής τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Το πώς θα το κάνει αυτό , θα παρουσιαστεί την Τρίτη από τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Πρώτη κίνηση θα αποτελέσει από την πρωτοχρονιά η μείωση στο 50% των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας στα οικιακά τιμολόγια.

7 στόχοι για την Ελλάδα του 2030

Ο πρωθυπουργός έβαλε 7 στόχους για την περίοδο έως το 2030:

Μείωση ανεργίας κάτω από το 6%

Ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης άνω του 2%

Αύξηση μέσου μισθού άνω των 1.800€

Σταθερή αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ξεκινήσει από τα 1000€ στις αρχές του 2028.

Αύξηση επενδύσεων στα 65δισ€ - από τα 46δισ€ τώρα – για να φτάσει στο 20% του ΑΕΠ

Αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους ώστε να υποχωρήσει κάτω από το 110%

Κατάκτηση της υψηλότερης βαθμίδας Α από το ελληνικό αξιόχρεο

Διαρκής τόνωση εισοδημάτων

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