Τραγωδία στο Κονγκό: Τουλάχιστον 22 νεκροί από φωτιά σε γαμήλια γιορτή στην Κινσάσα (βίντεο)

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Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια γαμήλιας γιορτής στην πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, Κινσάσα.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και συνεχίστηκε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου σε κτίριο στη συνοικία Λινγκουάλα, στο βόρειο τμήμα της Κινσάσα, όπου πραγματοποιούνταν γαμήλια εκδήλωση.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, οι στενοί διάδρομοι του κτιρίου δυσκόλεψαν σημαντικά την προσπάθεια των παρευρισκομένων να απομακρυνθούν, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να εγκλωβιστούν κατά την προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Εγκλωβισμένοι στους στενούς χώρους του κτιρίου

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι μετά την κατάσβεση της φωτιάς αρκετοί άνθρωποι, ζωντανοί και νεκροί, μεταφέρθηκαν και τοποθετήθηκαν στην άκρη του δρόμου, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούσαν να βοηθήσουν όσους είχαν επιζήσει.

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La fête battait son plein… puis le feu. Suivez les premières secondes de l’incendie







Une vidéo prise au cœur de la cérémonie montre l’instant où l’incendie éclate dans la salle de fête. La… pic.twitter.com/9Sh3khZX0c — Ouragan (@OuraganCd) September 5, 2026

Ο δήμαρχος της Λινγκουάλα, Νορμπέρ Μουσινγκά, δήλωσε στο Κονγκολέζικο Πρακτορείο Ειδήσεων ότι ο προσωρινός απολογισμός ανέρχεται σε 22 νεκρούς, εκφράζοντας ωστόσο φόβους ότι ο αριθμός μπορεί να αυξηθεί.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

«Είναι μια τραγωδία», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών του Κονγκό, Ζακεμέν Σαμπανί, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο το πρωί του Σαββάτου.

#RDC: À Kinshasa, un mariage tourne au drame dans la nuit du 04 au 05 septembre.







Une cérémonie de mariage a viré au drame à Kinshasa, dans la salle Panacée, située au premier niveau d’un immeuble commercial de deux étages, non loin du Musée national de la RDC.







La cérémonie… pic.twitter.com/isEqnBI5MM — Rachel Kitsita Ndongo (@rkitsita) September 5, 2026

Συχνές οι φονικές πυρκαγιές στην Κινσάσα

Οι θανατηφόρες πυρκαγιές είναι συχνό φαινόμενο στις πυκνοκατοικημένες περιοχές της Κινσάσα, όπου η ταχεία αστική ανάπτυξη πολλές φορές πραγματοποιείται χωρίς τις απαραίτητες υποδομές ασφαλείας, όπως οργανωμένες υπηρεσίες πυρόσβεσης.

Το φαινόμενο γίνεται εντονότερο κατά την περίοδο της ξηρασίας, ενώ σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αρκετές μεγάλες πυρκαγιές έχουν σημειωθεί ήδη μέσα στη φετινή χρονιά.

Οι Αρχές αναμένεται να διερευνήσουν τα αίτια της φωτιάς, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την πλήρη καταγραφή των θυμάτων.

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