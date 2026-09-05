Τανάγρα: Νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη - Κατέπεσε σε αποθήκες εργοστασίου

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη στην Τανάγρα. Οι πιλότοι ανήκουν στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα. Οι δύο αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας δεν πρόλαβαν να ενεργοποιήσουν τα συστήματα εκτίναξης .

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η συντριβή του πολεμικού αεροσκάφους ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, διέκοψε το πρόγραμμά του στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης και επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα. Στην Αθήνα επιστρέφει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Τασούλας, αναβάλλοντας την παρουσία του σε εκδήλωση στη Μεθώνη.

Τι συνέβη

Πτώση μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom, της Πολεμικής Αεροπορίας σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (5/9) κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026 που πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

Οι Αρχές δεν είχαν καμία μαρτυρία ότι ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός εκτόξευσης του αεροσκάφους. Στο σημείο της συντριβής, όπου ξέσπασε αμέσως φωτιά, επιχείρησαν άμεσα δύο ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ.

*Φωτογραφία: Eurokinissi / Μιχάλης Παπανικολάου

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