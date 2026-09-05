ΣΑΒ.05 Σεπ 2026 17:52
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Τανάγρα μετά την πτώση του Phantom στο Athens Flying Week - Ήχησε το 112

πυροσβεστική
clock 16:24 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε ύστερα από την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους τύπου F-4 Phantom, της Πολεμικής Αεροπορίας, πριν από περίπου μία ώρα στην Τανάγρα, και επεκτάθηκε στη δασική έκταση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, μια ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ και 29 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

   Στις 15:34 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Σημειώνεται ότι το Phantom έπεσε κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026 που πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες διάσωσης όπως επίσης οι προβλεπόμενες διαδικασίες έρευνας και διερεύνησης του περιστατικού.

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.

Διαβάστε επίσης 

Τανάγρα: Η στιγμή της πτώσης του Phantom στο Athens Flying Week (βίντεο)

Σαντορίνη: Αγωγιάτες επιτέθηκαν σε γυναίκες που βιντεοσκοπούσαν τα γαϊδουράκια (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Φωτιά ταναγρα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis