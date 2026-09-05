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ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Αγωγιάτες επιτέθηκαν σε γυναίκες που βιντεοσκοπούσαν τα γαϊδουράκια (βίντεο)

σαντορινη καυγας
clock 15:10 | 05/09/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τραγικές εικόνες έρχονται από τη Σαντορίνη, με τρεις ακτιβίστριες της διεθνούς φιλοζωικής οργάνωσης PETA να δέχονται σωματική και φραστική επίθεση από αγωγιάτες γαϊδουριών.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 4 Σεπτεμβρίου στις Σκάλες Καραβολάδες, στη γνωστή διαδρομή όπου 500 σκαλοπάτια συνδέουν το παλιό λιμάνι με τα Φηρά.



Οι τρεις γυναίκες βιντεοσκοπούσαν τον χώρο για τη δράση τους, έβγαζαν δηλαδή βιντεοληπτικό υλικό από τα γαϊδουράκια που εξαναγκάζονται καθημερινά να μεταφέρουν τουρίστες και ντόπιους, όταν μια ομάδα ανδρών τις πλησίασε. Σύμφωνα με την PETA, οι αγωγιάτες κατέστρεψαν τα πανό των ακτιβιστριών, άσκησαν σωματική βία σε βάρος τους και τους και τις εξύβρισαν.

Το επίμαχο βίντεο που δημοσίευσε η οργάνωση:

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Σαντορίνη Καυγας γαϊδουράκια
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