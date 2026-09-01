Τι θα φάμε σήμερα; Μακαρόνια με ντοματίνια και φέτα

Υλικά



500 γρ. βίδες



300 γρ. ντοματίνια, κομμένα στη μέση



200 γρ. φέτα, θρυμματισμένη



3 κ. σ. ελαιόλαδο



1 σκελίδα σκόρδο



Φρέσκο βασιλικό



Αλάτι, πιπέρι







Εκτέλεση



Βράζετε τα μακαρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας.



Σε ένα τηγάνι ζεσταίνετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε το σκόρδο για λίγα δευτερόλεπτα.



Προσθέτετε τα ντοματίνια και τα μαγειρεύετε για 5- 6 λεπτά.



Ρίχνετε τα μακαρόνια στο τηγάνι μαζί με λίγη ποσότητα από το νερό που έβρασαν.



Προσθέτετε τη φέτα, τον βασιλικό και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ανακατεύετε και σερβίρετε.

Διαδικασία



Βήμα 1



Σάλτσα πιπεριάς: Σε πλατιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 3΄-4΄, μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το σκόρδο και τον πελτέ ντομάτας και ανακατεύουμε για 1΄, μέχρι να βγάλουν τα αρώματά τους.

Πηγή: newsbeast.gr

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