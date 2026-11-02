Υγρασία στον τοίχο; Το απίστευτο τεστ με το αλουμινόχαρτο που θα σας γλυτώσει χρήματα

Η εμφάνιση υγρασίας στους τοίχους είναι ένα συχνό πρόβλημα, όμως πριν προχωρήσετε σε ακριβές επισκευές, υπάρχει ένα απλό κόλπο που προτείνουν οι αρχιτέκτονες για να βρείτε την ακριβή αιτία του προβλήματος. Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα κομμάτι αλουμινόχαρτο και λίγη χαρτοταινία.

Το τεστ των 3 ημερών

Καθαρίστε επιφανειακά το υγρό σημείο του τοίχου, κολλήστε το αλουμινόχαρτο σφραγίζοντας καλά όλες τις πλευρές του με ταινία και αφήστε το εκεί για 2 με 3 ημέρες.

Όταν το αφαιρέσετε, παρατηρήστε πού έχουν σχηματιστεί σταγόνες νερού:



• Σταγόνες στην εξωτερική πλευρά (προς το δωμάτιο): Το πρόβλημα είναι η συμπύκνωση υδρατμών. Ο ζεστός και υγρός αέρας του σπιτιού συναντά τον κρύο τοίχο και υγροποιείται.



• Σταγόνες στην εσωτερική πλευρά (κολλημένη στον τοίχο): Το πρόβλημα είναι η εισροή υγρασίας. Το νερό έρχεται από την εξωτερική πλευρά του κτιρίου, λόγω κακής μόνωσης, ρωγμών στον σοβά ή κάποιου σπασμένου σωλήνα.

Τα επόμενα βήματα

Ανάλογα με το αποτέλεσμα, η αντιμετώπιση αλλάζει ριζικά. Στην πρώτη περίπτωση (συμπύκνωση), η λύση κρύβεται στον συστηματικό αερισμό του χώρου, τη διατήρηση σταθερής θέρμανσης και τη χρήση αφυγραντήρα. Στη δεύτερη περίπτωση (εισροή), απαιτείται έλεγχος των εξωτερικών τοίχων για μερεμέτια, στεγανοποίηση ή θερμομόνωση από εξειδικευμένο συνεργείο.



Με αυτόν τον ανέξοδο τρόπο, γνωρίζετε από την πρώτη στιγμή αν χρειάζεται απλώς να αλλάξετε καθημερινές συνήθειες ή να καλέσετε τεχνικό για μόνωση.

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