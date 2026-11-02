Το πράσινο στοίχημα του Μιλάνου: 3 εκατομμύρια δέντρα κόντρα στη ρύπανση

Το Μιλάνο υλοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αστικής δενδροφύτευσης στην Ευρώπη με στόχο να αποκτήσει 3 εκατομμύρια νέα δέντρα και θάμνους μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Η ιταλική πόλη αποτελεί τη μοναδική ευρωπαϊκή συμμετοχή στη λίστα της IQAir με τις δέκα πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου, γεγονός που οφείλεται στη βιομηχανία, τη γεωργία, αλλά και τη γεωγραφική της θέση στην κοιλάδα του Πάδου, όπου ο αέρας παγιδεύεται εύκολα.

Σε έκθεση για την ποιότητα του αέρα που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο, η ιταλική μητρόπολη βρέθηκε στην έβδομη θέση ανάμεσα στις δέκα πιο μολυσμένες πόλεις του κόσμου.

Το φιλόδοξο πρόγραμμα, με το όνομα Forestami, ξεκίνησε το 2019 και έχει ήδη οδηγήσει στη φύτευση σχεδόν 640.000 δέντρων και θάμνων. Η ενίσχυση του πρασίνου στους δρόμους, τις στέγες και τα κτίρια αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο για τη μείωση των αιωρούμενων σωματιδίων και της θερμοκρασίας. Για την προσπάθεια αυτή, ο ΟΗΕ απένειμε πρόσφατα στο Μιλάνο την κορυφαία διάκριση «Παγκόσμιο Πρότυπο Αποκατάστασης» (World Restoration Flagship) κατά τη Διάσκεψη για τη Βιοποικιλότητα (COP17).

Η Fondazione Forestami, ο οργανισμός που βρίσκεται πίσω από το σχέδιο, υποστηρίζει ότι περισσότερη βλάστηση σε δρόμους, ταράτσες και προσόψεις είναι ο πιο οικονομικός και αποτελεσματικός τρόπος να φιλτραριστούν τα μικροσωματίδια, να δροσιστεί η πόλη και να βελτιωθεί η ευημερία των κατοίκων.

Παράλληλα, νέα έκθεση του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP) υπογραμμίζει τη σημασία τέτοιων δράσεων, σημειώνοντας ότι αν αποκατασταθεί έστω το 15% των περιοχών προτεραιότητας παγκοσμίως, θα μπορούσε να αποτραπεί το 60% των εξαφανίσεων ειδών και να δημιουργηθούν 32 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2030.

Ωστόσο, ο ΟΗΕ προειδοποιεί τις κυβερνήσεις ότι η χρηματοδότηση πρέπει να υπερτετραπλασιαστεί, καθώς η παγκόσμια καταστροφή της φύσης συνεχίζεται με ταχύτερους ρυθμούς από ό,τι η αναγέννησή της.

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