Ταξί: Τι σημαίνει η λέξη

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Είναι μία από τις πιο κοινές λέξεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Τη χρησιμοποιούμε καθημερινά, τη συναντάμε σε κάθε γλώσσα και έχει ενταχθεί πλήρως στην καθημερινότητά μας. Κι όμως, αν ρωτήσει κανείς «τι σημαίνει η λέξη ταξί;», ελάχιστοι γνωρίζουν την πραγματική, κυριολεκτική της σημασία και τη βαθιά ετυμολογική της διαδρομή που συνδέεται άμεσα με την ελληνική γλώσσα.

Η ετυμολογία: Ένα «πάντρεμα» Λατινικών και Ελληνικών

Στην καθομιλουμένη, η λέξη «Ταξί»

προέρχεται από τη σύντμηση (το κόψιμο) της λέξης ταξίμετρο

(taximeter

). Η λέξη αυτή δεν γεννήθηκε τυχαία, αλλά δημιουργήθηκε στη δυτική Ευρώπη για να περιγράψει τη συσκευή που μετρούσε το κόστος της διαδρομής.

Αν αποδομήσουμε τη λέξη, ανακαλύπτουμε τη σημασία της:

Taxa / Taxe:

Το πρώτο συνθετικό έχει λατινική και γαλλική ρίζα και σημαίνει φόρος, καθορισμένη χρέωση, διατίμηση ή τέλος

.

Μέτρον:

Το δεύτερο συνθετικό είναι η γνωστή αρχαία ελληνική λέξη που σημαίνει μέτρηση

.

Επομένως, σε ελεύθερη μετάφραση, η λέξη ταξί σημαίνει κυριολεκτικά «το όχημα που μετράει τη χρέωση»

.

Πώς καθιερώθηκε ο όρος

Στις αρχές του 20ού αιώνα, όταν τα πρώτα δημόσια οχήματα με μηχανικό μετρητή έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους του Παρισιού και του Λονδίνου, οι πολίτες έπρεπε να βρουν έναν εύκολο τρόπο να τα ξεχωρίζουν από τις παραδοσιακές ιππήλατες άμαξες.

Αντί να λένε ολόκληρη τη λέξη «ταξίμετρο», άρχισαν χάριν συντομίας να τα αποκαλούν απλά «ταξί». Η λέξη ήταν τόσο εύκολη και εύθυμη που διαδόθηκε με αστραπιαία ταχύτητα σε όλο τον κόσμο, αντικαθιστώντας τους παλιότερους όρους.

Η επίσημη ελληνική ονομασία

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα επίσημα ελληνικά κείμενα, στα δημόσια έγγραφα και στη νομοθεσία, ο όρος «ταξί» αποφεύγεται. Η επίσημη και νομική ονομασία του στην Ελλάδα είναι «αγοραίο επιβατικό αυτοκίνητο»

. Ωστόσο, στην καθημερινή ζωή, η παγκόσμια λέξη με το ελληνικό συνθετικό έχει επικρατήσει απόλυτα.

Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα καλέσετε ένα ταξί, θα ξέρετε ότι δεν ζητάτε απλώς ένα μεταφορικό μέσο, αλλά ένα όχημα που κουβαλάει πάνω του μια ιστορία «δίκαιης μέτρησης» με ελληνική υπογραφή.

Θέλετε να προσθέσουμε στο ρεπορτάζ κάποια φωτογραφία

ή να εστιάσουμε περισσότερο στο πώς λειτουργούσε η μέτρηση των ναύλων στην Αρχαία Ελλάδα

;

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