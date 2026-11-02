Κρήτη: Μπαίνουν στα λιόφυτα οι παραγωγοί - Τα τρία μεγάλα στοιχήματα της φετινής χρονιάς

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την κορύφωση της φετινής ελαιοσυγκομιδής στην Κρήτη, με τους παραγωγούς να ετοιμάζονται να μπουν στα λιόφυτα, έχοντας μπροστά τους αρκετές εκκρεμότητες και σημαντικά ερωτήματα για την εξέλιξη της χρονιάς. Σε ορισμένες περιοχές η διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει δειλά δειλά, ενώ τα πρώτα ελαιόλαδα οδηγούνται στα ελαιουργεία, κυρίως σε περιοχές της ενδοχώρας του νομού Ηρακλείου. Η φετινή παραγωγή εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με την περσινή, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο ακόμη και για 100.000 τόνους ελαιολάδου σε επίπεδο Κρήτης, έναντι περίπου 57.000 τόνων την προηγούμενη χρονιά.

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Οι πρώτες ενδείξεις δημιουργούν προσδοκίες για καλή ποιότητα ελαιολάδου, ωστόσο αυτό δεν αρκεί για να καθησυχάσει τους παραγωγούς. Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι η τιμή με την οποία θα διατεθεί το προϊόν στην αγορά, καθώς μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πού θα κινηθεί η εμπορική δραστηριότητα τις επόμενες εβδομάδες. Οι πρώτες δημοπρασίες για επιλεγμένα αγουρέλαια έδωσαν τιμές που πλησίασαν τα 4,60 ευρώ το κιλό, ωστόσο αυτές δεν αποτυπώνουν απαραίτητα την εικόνα που θα διαμορφωθεί για το σύνολο της παραγωγής. Για το συμβατικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, οι τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση, με τις εμπορικές πράξεις να είναι περιορισμένες και τους παραγωγούς να περιμένουν τις πρώτες ουσιαστικές συμφωνίες.

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Αβεβαιότητα υπάρχει και για την απόδοση του καρπού, ένα ζήτημα που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όσο προχωρά η συγκομιδή. Οι παραγωγοί περιμένουν να διαπιστώσουν πόσα κιλά ελιές θα απαιτούνται για την παραγωγή ενός κιλού ελαιολάδου, καθώς η ελαιοπεριεκτικότητα μπορεί να διαφοροποιηθεί από περιοχή σε περιοχή, αλλά και ανάλογα με τον χρόνο συγκομιδής. Πρόκειται για έναν καθοριστικό παράγοντα για το τελικό οικονομικό αποτέλεσμα, αφού ακόμη και μια καλή τιμή πώλησης δεν εξασφαλίζει απαραίτητα ικανοποιητικό εισόδημα, εάν η απόδοση του καρπού είναι χαμηλή. Σαν να μην έφταναν οι αβεβαιότητες της αγοράς, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι και με το διαχρονικό πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών.

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Η αναζήτηση εργατών γης γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, καθώς το ενδιαφέρον από την τοπική αγορά είναι περιορισμένο, ενώ μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται σημαντική κινητικότητα ούτε από εργαζομένους που θα μπορούσαν να μετακινηθούν από άλλες περιοχές της χώρας. Τα διαθέσιμα ημερομίσθια ξεκινούν από περίπου 50 ευρώ και σε αρκετές περιπτώσεις φτάνουν ή ξεπερνούν τα 80 ευρώ, ανάλογα με την εργασία και την περιοχή.

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Μάλιστα, προκειμένου να εξασφαλίσουν συνεργεία για τη συγκομιδή, αρκετοί παραγωγοί αναγκάζονται να προσφέρουν επιπλέον διαμονή, φαγητό και έξοδα μετακίνησης, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον προϋπολογισμό τους. Την ίδια στιγμή, σημαντικό κόστος προσθέτουν τα καύσιμα, τα αγροτικά εφόδια, η χρήση των μηχανημάτων και τα έξοδα στα ελαιουργεία.

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Σε ορισμένες περιπτώσεις εξετάζεται ακόμη και η λύση των συνεργείων που αναλαμβάνουν τη συγκομιδή με αντάλλαγμα ποσοστό επί της παραγωγής, το οποίο μπορεί να φτάσει το 45% με 50%. Πρόκειται για μια επιλογή που περιορίζει την ανάγκη άμεσης καταβολής υψηλών ημερομισθίων, αλλά μειώνει αντίστοιχα την ποσότητα του ελαιολάδου που θα παραμείνει στον παραγωγό.

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