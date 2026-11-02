Σουηδία: «Κυβερνοεπίθεση» στους καταψύκτες των σούπερ μάρκετ -Χάκερς ανέβασαν τη θερμοκρασία

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Αντιμέτωποι με ένα ασυνήθιστο περιστατικό βρέθηκαν υπάλληλοι σούπερ μάρκετ στη Σουηδία, όταν κατά την διάρκεια της νύχτας της Κυριακής, η θερμοκρασία σε καταψύκτες των καταστημάτων αυξήθηκε απότομα, όπως ανακοίνωσαν οι αλυσίδες ICA και Coop.

Σε ανάρτησή του στα social media, ένα σουηδικό σούπερ μάρκερ ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι η θερμοκρασία στα ψυγεία και τους καταψύκτες του ρυθμίστηκε στους 50 βαθμούς Κελσίου, κάνοντας λόγο για κυβερνοεπίθεση.

Temperature soars at Swedish grocery store freezers, one store blames hackers https://t.co/YuxBKXkELO — The Straits Times (@straits_times) November 2, 2026

«Γνωρίζουμε ότι ένας περιορισμένος αριθμός καταστημάτων επηρεάστηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας από περιστατικό, που είχε ως στόχο τα συστήματα ψύξης και κατάψυξης», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της ιδιωτικής αλυσίδας ICA.

Ο ιδιωτικός όμιλος σούπερ μάρκετ Coop δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet ότι έξι από τα καταστήματά του επηρεάστηκαν από το περιστατικό.

Παρόμοια περιστατικά είχαν σημειωθεί και τον περασμένο μήνα στη Γαλλία. Τον Οκτώβριο, η γαλλική αστυνομία δήλωσε ότι χάκερς πήραν τον έλεγχο μονάδων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τρόφιμα και να προκληθούν πυρκαγιές.

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