Πέπε Μελ: Αγωνία για τον πρώην προπονητή του ΟΦΗ – Νοσηλεύεται στην εντατική μετά από εγκεφαλικό

Ανησυχία έχει προκαλέσει στον χώρο του ισπανικού ποδοσφαίρου η είδηση για την περιπέτεια υγείας του Πέπε Μελ. Ο 63χρονος προπονητής, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του και με το ελληνικό ποδόσφαιρο μέσα από τη θητεία του στον ΟΦΗ, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο την Κυριακή 1 Νοεμβρίου και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση σε νοσοκομείο της Σεβίλλης.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η επέμβαση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ωστόσο ο έμπειρος τεχνικός παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), όπου βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, με τους γιατρούς να περιμένουν την εξέλιξη της κατάστασής του.

Την είδηση επιβεβαίωσαν πηγές της Ρεάλ Μπέτις, ομάδας με την οποία ο Πέπε Μελ έχει ιδιαίτερη σχέση, τόσο ως ποδοσφαιριστής όσο και ως προπονητής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του ή την πορεία της αποκατάστασής του.

Το μήνυμα της Λας Πάλμας και η συμπαράσταση του ποδοσφαιρικού κόσμου

Η είδηση προκάλεσε κύμα συμπαράστασης από ομάδες και ανθρώπους του ποδοσφαίρου που έχουν συνεργαστεί με τον Ισπανό προπονητή.

Ανάμεσα στους συλλόγους που έσπευσαν να του στείλουν τις ευχές τους ήταν η Λας Πάλμας, η οποία δημοσίευσε μήνυμα συμπαράστασης, εκφράζοντας την αγάπη και τη στήριξή της προς τον 63χρονο τεχνικό.

«Θέλουμε να στείλουμε όλο μας τον ενθουσιασμό και την αγάπη στον Πέπε Μελ, μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη, για το οποίο έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η μεγάλη κίτρινη οικογένεια του εύχεται ταχεία ανάρρωση. Πάρε κουράγιο, Πέπε», ανέφερε χαρακτηριστικά η ισπανική ομάδα.

Η σύντομη παρουσία στον ΟΦΗ

Για τους Έλληνες φιλάθλους, ο Πέπε Μελ είναι γνωστός κυρίως από το πέρασμά του από τον πάγκο του ΟΦΗ τη σεζόν 2023/24.

Ο Ισπανός τεχνικός ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της κρητικής ομάδας στις 14 Δεκεμβρίου 2023, διαδεχόμενος τον Βάλντας Νταμπράουσκας, με στόχο να αλλάξει την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και να την οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα.

Ωστόσο, η συνεργασία των δύο πλευρών δεν είχε τη διάρκεια που προσδοκούσαν, καθώς ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2024. Στο διάστημα της παρουσίας του στον πάγκο των «ασπρόμαυρων», ο Μελ κατέγραψε μία νίκη, τρεις ισοπαλίες και οκτώ ήττες σε συνολικά 12 αναμετρήσεις.

Μια μακρά διαδρομή στους ισπανικούς πάγκους

Ο Πέπε Μελ έχει διαγράψει πολυετή πορεία στο ισπανικό ποδόσφαιρο, έχοντας εργαστεί σε αρκετούς σημαντικούς συλλόγους. Μεταξύ άλλων, κάθισε στους πάγκους των Μπέτις, Μούρθια, Τενερίφη, Χετάφε, Αλαβές, Ράγιο Βαγεκάνο, Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, Λας Πάλμας, Μάλαγα και Αλμερία.

Ιδιαίτερη θέση στην προπονητική του διαδρομή κατέχει η Ρεάλ Μπέτις, την οποία οδήγησε στην επιστροφή της στην Primera Division τη σεζόν 2010/11, ενώ στη συνέχεια εξασφάλισε μαζί της και την παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Η τελευταία του επαγγελματική συνεργασία ήταν με την Ιτιχάντ Ταγγέρης στο Μαρόκο, κατά τη διάρκεια της σεζόν 2025/26.

Πλέον, το ενδιαφέρον όλων βρίσκεται στην πορεία της υγείας του 63χρονου προπονητή. Ο ποδοσφαιρικός κόσμος περιμένει νεότερα από τη Σεβίλλη, με τις ευχές για γρήγορη και πλήρη ανάρρωση να συνοδεύουν τον Πέπε Μελ σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

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