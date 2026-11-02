Τραγουδίστρια ψέκασε το γυμνό πόδι συνεπιβάτη που μύριζε άσχημα σε πτήση - Το βίντεο που έγινε viral

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό κατά τη διάρκεια αεροπορικής πτήσης μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της η Αμερικανίδα τραγουδίστρια της κάντρι Τζέσι Τζέιμς Ντέκερ, η οποία ενοχλήθηκε από ένα γυμνό πόδι που βρέθηκε δίπλα στο κάθισμά της και, όπως υποστήριξε, ανέδιδε έντονη δυσοσμία.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου διαθέτει 4,4 εκατομμύρια ακολούθους, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να καλύπτει τη μύτη της, ενώ ένα γυμνό πόδι ακουμπά στο μπράτσο του καθίσματός της. Στη συνέχεια, βγάζει ένα σπρέι και ψεκάζει το πόδι.

«Το πόδι κάποιου μυρίζει τόσο άσχημα στο αεροπλάνο», έγραψε πάνω στο βίντεο, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησής της απευθύνθηκε στους ακολούθους της με μια ερώτηση: «Πριν αρχίσετε να μου επιτίθεστε… Εσείς τι θα κάνατε;».

Όπως αναφέρει το Page Six, η δημοσίευση προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να επικροτούν την κίνησή της και άλλους να αναρωτιούνται αν επρόκειτο πράγματι για κάποιον άγνωστο συνεπιβάτη.

Οι αντιδράσεις στο Instagram και οι υποψίες για τον σύζυγό της

Αρκετοί σχολιαστές χαρακτήρισαν απαράδεκτη τη συμπεριφορά του ατόμου που είχε τοποθετήσει το γυμνό πόδι του στο μπράτσο του καθίσματος. «Τι θράσος έχουν μερικοί άνθρωποι!», έγραψε ένας χρήστης, ενώ κάποιος άλλος σχολίασε: «Θα έκανα ακριβώς το ίδιο! Θα ψέκαζα το πόδι που βρωμάει!». Μάλιστα, ένας σχολιαστής υποστήριξε ότι το συγκεκριμένο άτομο θα έπρεπε να είχε απομακρυνθεί από το αεροπλάνο.

Στη συζήτηση παρενέβη και μια γυναίκα που δήλωσε ότι εργαζόταν στο παρελθόν ως αεροσυνοδός, επισημαίνοντας ότι δεν επέτρεπε ποτέ στους επιβάτες να χρησιμοποιούν τα μπράτσα των καθισμάτων ως υποπόδια. Όπως ανέφερε, τους υπενθύμιζε ότι βρίσκονται σε δημόσιο χώρο και οφείλουν να σέβονται τους υπόλοιπους ταξιδιώτες.Ωστόσο, δεν πείστηκαν όλοι ότι το πόδι ανήκε σε άγνωστο επιβάτη.

Αρκετοί αναρωτήθηκαν μήπως πίσω από την κάμερα βρισκόταν ο σύζυγος της τραγουδίστριας, Έρικ Ντέκερ, πρώην παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου. «Πείτε μου, σας παρακαλώ, ότι είναι το πόδι του Έρικ και όχι κάποιου αγνώστου!», έγραψε ένας χρήστης. «Υποθέτω ότι είναι το πόδι του Έρικ; Είσαι πολύ γλυκιά για να το κάνεις αυτό σε έναν άγνωστο», σχολίασε κάποιος άλλος, ενώ ένας τρίτος πρόσθεσε: «Καλύτερα να είναι ο άντρας σου. Εγώ θα είχα αλλάξει θέση!».

Υπήρξαν και εκείνοι που αντιμετώπισαν το περιστατικό με χιούμορ, προτείνοντας στην τραγουδίστρια να γαργαλήσει το πόδι ή ακόμη και να ζωγραφίσει πάνω του με μαρκαδόρο. Η Τζέσι Τζέιμς Ντέκερ δεν αποκάλυψε σε ποιον ανήκε τελικά το πόδι, αφήνοντας αναπάντητο το ερώτημα αν επρόκειτο για πραγματικό περιστατικό με άγνωστο συνεπιβάτη ή για ένα αστείο με τον σύζυγό της.

Η τραγουδίστρια και ο Έρικ Ντέκερ είναι παντρεμένοι από το 2013 και έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τη Βίβιαν, τον Έρικ Τζούνιορ, τον Φόρεστ και τον Ντένβερ.