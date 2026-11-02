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ΚΡΗΤΗ

Αρκαλοχώρι: Επίδομα οικοσκευής σε 140 σεισμόπληκτους – Στα 480.000 ευρώ το ποσό

ΣΕΙΜΟΠΛΗΚΟΙ ΑΡΚΑΛΟΧΏΡΙ
clock 10:44 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένα ακόμη βήμα για την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων που παραμένουν ανοιχτές από τον καταστροφικό σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 στο Αρκαλοχώρι βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς δρομολογείται η χορήγηση επιδομάτων οικοσκευής σε περίπου 140 δικαιούχους.

Πρόκειται για περιπτώσεις σεισμόπληκτων που δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα την οικονομική ενίσχυση για την αντικατάσταση της οικοσκευής τους και την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει περισσότερα από πέντε χρόνια από τον σεισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συνολικό ποσό που προβλέπεται να διατεθεί ανέρχεται σε περίπου 480.000 ευρώ. Για να προχωρήσει η διαδικασία απαιτείται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της προέγκρισης από τα συναρμόδια υπουργεία.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προσδοκίες για την εξόφληση μιας ακόμη κατηγορίας εκκρεμών αποζημιώσεων προς τους πληγέντες, οι οποίοι εξακολουθούν να περιμένουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών αποκατάστασης μετά τον σεισμό του 2021.

Δείτε την ανάρτηση του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Δήμου Μινώα Πεδιάδας "Η Ελπίδα"

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