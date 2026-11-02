Ντέρτι: Αλέκος και Ξένια ψάχνουν κρυφά το παρελθόν της Στέλλας

Τι θα δούμε στη σειρά Ντέρτι;

Επεισόδιο 19: Η αποτυχία της επιχείρησης στο λιμάνι δημιουργεί ένταση μεταξύ Άρη και Παύλου, ενώ η Στέλλα καταλαβαίνει πως ο κλοιός γύρω της στενεύει επικίνδυνα. Την ίδια στιγμή, η εύθραυστη σχέση της με την μητέρα της ισορροπεί ανάμεσα στη συγγνώμη και την καχυποψία, καθώς Αλέκος και Ξένια αρχίζουν να ψάχνουν κρυφά το παρελθόν της. Ο Λευτέρης προσπαθεί να ξαναβρεί τη θέση του δίπλα στους φίλους του, όμως η ιστορία με τη Ρένα απειλεί να τινάξει στον αέρα τη σχέση του με τον Σπύρο. Ο Χρήστος, από την άλλη, αναγκάζεται να παραδεχτεί στη Φανή μέχρι πού έφτασε για χάρη της, την ώρα που η επιστροφή του πατέρα του ανοίγει ένα δύσκολο, αλλά συγκινητικό κεφάλαιο για την οικογένειά του. Και ενώ η Μάρθα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, ο Πασχάλης πλησιάζει επικίνδυνα σε μια αλήθεια που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

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