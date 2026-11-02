ΚΥΡ.01 Νοε 2026 23:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ντέρτι: Αλέκος και Ξένια ψάχνουν κρυφά το παρελθόν της Στέλλας

Ντέρτι
clock 11:00 | 02/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τι θα δούμε στη σειρά Ντέρτι;

Επεισόδιο 19: Η αποτυχία της επιχείρησης στο λιμάνι δημιουργεί ένταση μεταξύ Άρη και Παύλου, ενώ η Στέλλα καταλαβαίνει πως ο κλοιός γύρω της στενεύει επικίνδυνα. Την ίδια στιγμή, η εύθραυστη σχέση της με την μητέρα της ισορροπεί ανάμεσα στη συγγνώμη και την καχυποψία, καθώς Αλέκος και Ξένια αρχίζουν να ψάχνουν κρυφά το παρελθόν της. Ο Λευτέρης προσπαθεί να ξαναβρεί τη θέση του δίπλα στους φίλους του, όμως η ιστορία με τη Ρένα απειλεί να τινάξει στον αέρα τη σχέση του με τον Σπύρο. Ο Χρήστος, από την άλλη, αναγκάζεται να παραδεχτεί στη Φανή μέχρι πού έφτασε για χάρη της, την ώρα που η επιστροφή του πατέρα του ανοίγει ένα δύσκολο, αλλά συγκινητικό κεφάλαιο για την οικογένειά του. Και ενώ η Μάρθα προσπαθεί να σταθεί ξανά στα πόδια της, ο Πασχάλης πλησιάζει επικίνδυνα σε μια αλήθεια που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Διαβάστε επίσης 

Τζώρτζογλου: "Γεννήθηκα σε πτωχοκομείο, η μάνα μου με συνέλαβε σε ηλικία 14 ετών"

Η Ιωάννα Τούνη «προκάλεσε» το TikTok με τα ακριβά γούστα του γιου της

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σειρά spoiler
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis