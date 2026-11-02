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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Χωρίς νερό το χωριό μετά τα πλημμυρικά φαινόμενα (βίντεο)

Σέλινο Πλημμύρες
clock 09:12 | 02/11/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Προβλήματα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα που καταγράφονται στο Ανατολικό Σέλινο Χανίων προκλήθηκαν σήμερα το πρωί.

Στο χωριό Τσισκιανά, η μεγάλη ορμή του ποταμού προκάλεσε ζημιές στις υποδομές, παρασύροντας ακόμη και σωληνώσεις του δικτύου ύδρευσης.

Αποτέλεσμα είναι το χωριό να έχει μείνει χωρίς νερό, ενώ οι κάτοικοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες της κακοκαιρίας.

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