OPEC+: Συμφωνία για πάγωμα της παραγωγής τον Δεκέμβριο

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Στη διατήρηση των υφιστάμενων στόχων παραγωγής πετρελαίου για τον Δεκέμβριο φαίνεται πως καταλήγουν οι χώρες του OPEC+, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εξακολουθεί να επηρεάζει τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο και να διατηρεί τις τιμές του αργού σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με το Reuters, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση των διαβουλεύσεων, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες έχουν καταλήξει σε καταρχήν συμφωνία να μην προχωρήσουν σε αλλαγές των ποσοστώσεων παραγωγής κατά τη συνεδρίαση της Κυριακής (1/11).

Η εξέλιξη επιβεβαιώνει τις προσδοκίες ότι οι επόμενες αναπροσαρμογές της παραγωγικής πολιτικής του οργανισμού θα μετατεθούν για το 2027.

Η συνεδρίαση των επτά χωρών και οι επιπτώσεις του πολέμου

Στη διαδικτυακή συνάντηση της Κυριακής συμμετέχουν επτά βασικά μέλη του OPEC+: Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ιράκ, Κουβέιτ, Αλγερία, Καζακστάν και Ομάν.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι χώρες του Περσικού Κόλπου προσπαθούν να ενισχύσουν τις εξαγωγές πετρελαίου, έπειτα από τις πολύμηνες διαταραχές που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Παρά την προσπάθεια αποκατάστασης των ροών, οι περισσότερες εξακολουθούν να παράγουν σημαντικά χαμηλότερες ποσότητες από τα επίπεδα που προβλέπουν οι επίσημες ποσοστώσεις τους.

Ο OPEC+ αποτελεί τη συμμαχία των χωρών του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) με άλλους μεγάλους παραγωγούς, μεταξύ των οποίων η Ρωσία.

Οι περικοπές παραγωγής και οι αποφάσεις για το 2027

Τον Σεπτέμβριο, ο OPEC+ ολοκλήρωσε τη σταδιακή άρση περικοπών παραγωγής ύψους 1,65 εκατ. βαρελιών ημερησίως, οι οποίες είχαν συμφωνηθεί αρχικά το 2023.

Ωστόσο, οι διαταραχές στην παραγωγή και στις εξαγωγές εξαιτίας του πολέμου έχουν εμποδίσει αρκετές χώρες του Περσικού Κόλπου να αξιοποιήσουν πλήρως τις επιτρεπόμενες ποσότητες.

Ήδη από τον Ιούλιο, το Reuters είχε μεταδώσει ότι ο οργανισμός ήταν πιθανό να διατηρήσει αμετάβλητους τους στόχους παραγωγής κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2026, επικεντρώνοντας τις διαβουλεύσεις του στις ποσοστώσεις του επόμενου έτους.

Παράλληλα, εξακολουθεί να ισχύει ένα ακόμη επίπεδο περιορισμών παραγωγής, ύψους περίπου 2 εκατ. βαρελιών ημερησίως, το οποίο αφορά τα περισσότερα μέλη της συμμαχίας έως το τέλος του 2026.

Πριν καθοριστούν οι στόχοι για το 2027, ο OPEC+ θα πρέπει να ολοκληρώσει την αξιολόγηση της παραγωγικής δυναμικότητας των χωρών-μελών του μέσα στο τέταρτο τρίμηνο.

Η διαδικασία αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τον προσδιορισμό των νέων ποσοστώσεων και των επόμενων κινήσεων σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των περικοπών.

Πετρέλαιο: Το Brent στα 117,64 δολάρια μετά από άνοδο 2,4%

Η καταρχήν συμφωνία του OPEC+ έρχεται μετά τη σημαντική άνοδο των διεθνών τιμών του πετρελαίου την Παρασκευή (30/10), καθώς οι επενδυτές προετοιμάζονταν για το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου.

Οι τιμές ενισχύθηκαν περισσότερο από 2%, κλείνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από τα τέλη Απριλίου.

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