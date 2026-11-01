Πρίγκιπας Χάρι: Η αποκάλυψη για το τελευταίο τηλεφώνημα με τη Νταϊάνα πριν το τροχαίο δυστύχημα

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική συνέντευξη στο περιοδικό GQ, ο πρίγκιπας Harry μίλησε για τη μητέρα του, πριγκίπισσα Diana, αποκαλύπτοντας πως εξακολουθεί να τη σκέφτεται σχεδόν καθημερινά

Ο δούκας του Sussex αναφέρθηκε στην τελευταία τους τηλεφωνική επικοινωνία, λίγες ώρες πριν από το μοιραίο τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, τον Αύγουστο του 1997.

«Αν ήξερα ότι ήταν το τελευταίο τηλεφώνημα μαζί της, πόσο διαφορετική θα ήταν αυτή η συζήτηση... Και εγώ είμαι αυτός που πρέπει να ζήσει με αυτό», είπε ο Harry στο GQ. «Και το γεγονός ότι ως 12χρονο παιδί, το μόνο που ήθελα να κάνω ήταν να φύγω και να τρέξω και να παίξω με τα ξαδέρφια μου», εξομολογήθηκε.

Μερικές φορές υπάρχουν ερωτήσεις που της κάνω, ψάχνοντας για κάποιο είδος απάντησης, και μερικές φορές παίρνω απάντηση. Ίσως έχω περάσει πάρα πολύ χρόνο στην Καλιφόρνια, αλλά έχοντας κάνει τη δουλειά που έχω κάνει, υπάρχει ακόμα μια σύνδεση με τη μαμά μου που πραγματικά νιώθω την ενέργειά της σε ορισμένες στιγμές και ορισμένα μέρη της ζωής μου»

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