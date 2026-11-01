Κυρανάκης για επίθεση στο γραφείο του Θ. Πλεύρη: Καμία υποχώρηση στο μεταναστευτικό

«Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετήθηκαν τα γκαζάκια στο γραφείο του Θάνου Πλεύρη δείχνει ότι οι δράστες είχαν σκοπό να σκοτώσουν», αναφέρει σε ανάρτησή του o Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε χαρακτηριστικά: «Όπως συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι προηγούμενων επιθέσεων, έτσι πρέπει να συλληφθούν άμεσα και αυτοί από την Ελληνική Αστυνομία και να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. Στηρίζουμε όλοι τον Θάνο Πλεύρη. Καμία υποχώρηση από την πολιτική που εφαρμόζει στο μεταναστευτικό. Οι απειλές και οι επιθέσεις δεν πρόκειται να αλλάξουν την πορεία μας. Δεν σας φοβόμαστε».

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