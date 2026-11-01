Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου: Το θεμέλιο της αξίας, πολεοδομικής νομιμότητας και της «ασφάλειας» κάθε ιδιοκτησίας

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις στην καταγραφή, τον έλεγχο και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ακόμη πιστοποιητικό που χρειάζεται κατά τη μεταβίβαση ενός διαμερίσματος, αλλά για τη δημιουργία ενός οργανωμένου ψηφιακού τεχνικού φακέλου, ο οποίος συγκεντρώνει κρίσιμες πληροφορίες για τη νομιμότητα, την πραγματική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά κάθε ακινήτου.

Η εφαρμογή της ξεκίνησε υποχρεωτικά την 1η Φεβρουαρίου 2021 και σταδιακά καθιερώνεται ως βασικό εργαλείο για ιδιοκτήτες, αγοραστές, μηχανικούς, συμβολαιογράφους και επενδυτές. Η αξία της είναι ουσιαστική. Για δεκαετίες, η πληροφορία για τα ελληνικά ακίνητα ήταν κατακερματισμένη: οικοδομικές άδειες στις πολεοδομίες, συμβόλαια στους ιδιοκτήτες και στους συμβολαιογράφους, δηλώσεις αυθαιρέτων σε διαφορετικά πληροφοριακά συστήματα, ενεργειακά πιστοποιητικά και σχέδια σε ξεχωριστούς φακέλους. Το αποτέλεσμα ήταν καθυστερήσεις, ελλείψεις εγγράφων, δυσκολίες στις μεταβιβάσεις και, σε αρκετές περιπτώσεις, λάθος νόμιμες επιφάνειες ακινήτων, αβεβαιότητα για την πραγματική πολεοδομική κατάσταση του ακινήτου. Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, δημιουργώντας έναν ενιαίο, διαρκώς ενημερούμενο τεχνικό φάκελο για το κτίριο ή την αυτοτελή ιδιοκτησία.

Τι είναι με απλά λόγια η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου;

Η επίσημη ονομασία είναι Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου ή Ηλεκτρονική Ταυτότητα Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας. Πρόκειται για ηλεκτρονική καταχώριση στοιχείων στην πλατφόρμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), την οποία πραγματοποιεί εξουσιοδοτημένος μηχανικός. Η Ταυτότητα μπορεί να αφορά ολόκληρο κτίριο, όπως μια μονοκατοικία, ή αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, όπως ένα διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο ή αυτοτελή αποθήκη.Ο σκοπός της είναι να καταγράφει τα βασικά τεχνικά και πολεοδομικά στοιχεία, να αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και να επιτρέπει την ενημέρωση του φακέλου όταν πραγματοποιούνται νόμιμες μεταβολές.Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα δεν είναι τίτλος ιδιοκτησίας ούτε υποκαθιστά το Κτηματολόγιο. Αποτελεί κυρίως το τεχνικό και πολεοδομικό σκέλος της τεκμηρίωσης ενός ακινήτου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ηλεκτρονικής Ταυτότητας, όταν πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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