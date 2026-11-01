Κρήτη: Ασφυκτική πίεση με μπαράζ αφίξεων εκατοντάδων μεταναστών - Στα όριά του το Λιμενικό σώμα

Ασφυκτικές και τεράστιες διαστάσεις συνεχίζει να λαμβάνει το μεταναστευτικό κύμα στην Κρήτη, με το νησί να δέχεται πλέον ανυπόφορες πιέσεις. Μέσα σε ένα δραματικό 24ωρο, από το βράδυ του Σαββάτου (31/10) έως το απόγευμα της Κυριακής (1/11), καταγράφηκε μαζική εισροή 582 προσφύγων και μεταναστών σε διαφορετικά σημεία της νότιας Κρήτης. Οι συνεχείς αφίξεις λεμβών και οι διαδοχικές, οριακές επιχειρήσεις διάσωσης στην ανοιχτή θάλασσα έχουν θέσει τις τοπικές αρχές σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού, με τις υποδομές φιλοξενίας να δοκιμάζονται σκληρά.

Η διαχείριση της κατάστασης εξελίσσεται σε έναν εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο γρίφο για το Λιμενικό Σώμα. Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού καλούνται να επιχειρούν ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα, κάτω από αντίξοες συνθήκες, για τον εντοπισμό και τη ασφαλή περισυλλογή εκατοντάδων ανθρώπων. Η ταυτόχρονη εκδήλωση περιστατικών σε Καλούς Λιμένες, Ιεράπετρα, Γαύδο και Τσίγκουνα εξαντλεί τα επιχειρησιακά μέσα και το προσωπικό, το οποίο ξεπερνά τα όρια των αντοχών του. Η ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση, ο συντονισμός σκαφών σε τεράστιες θαλάσσιες αποστάσεις και η άμεση παροχή πρώτων βοηθειών σε εξαντλημένους ανθρώπους δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στις λιμενικές αρχές του νησιού.

Το μπαράζ των εντοπισμών συνεχίστηκε αμείωτο μέχρι το μεσημέρι. Στα τελευταία καταγεγραμμένα περιστατικά περιλαμβάνονται:

- 62 άτομα

που αποβιβάστηκαν στους Καλούς Λιμένες.

- 81 άτομα

που εντοπίστηκαν στην περιοχή του Τσίγκουνα.

- 113 άτομα

τα οποία εντοπίστηκαν στις ακτές της Ψιλής Άμμου και της Αγίας Παρασκευής του Δήμου Φαιστού.

Ανάμεσα στους διασωθέντες της τελευταίας επιχείρησης βρίσκονται δύο γυναίκες και ένα βρέφος, γεγονός που καθιστά την ανάγκη για άμεση ιατρική και ανθρωπιστική φροντίδα ακόμη πιο επιτακτική.

Στο «παλιό ψυγείο» του Ηρακλείου η προσωρινή φιλοξενία

Λόγω του τεράστιου όγκου των ατόμων και της έλλειψης μόνιμων δομών, επιστρατεύονται για άλλη μια φορά πρόχειρες λύσεις ανάγκης. Με εντολή των αρμόδιων φορέων, το σύνολο των 582 ανθρώπων πρόκειται να μεταφερθεί τις επόμενες ώρες στον χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Εκεί, εθελοντές, στελέχη του

Ερυθρού Σταυρού

και οι τοπικές αρχές προετοιμάζονται για τη διαδικασία της καταγραφής, της παροχής σίτισης και της πρώτης υγειονομικής περίθαλψης, με την Κρήτη να εκπέμπει πλέον ξεκάθαρο σήμα κινδύνου για την ανάγκη κεντρικής στήριξης.

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