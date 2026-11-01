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ΚΡΗΤΗ

"11 μήνες και 5 ημέρες χωρίς απαντήσεις": Συγκινεί ο πατέρας του Ραφαήλ Γαλυφιανάκη

οπλιτης ραφαηλ
clock 12:44 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση του Μάνου Γαλυφιανάκη από το Τυμπάκι, πατέρα του 19χρονου οπλίτη Ραφαήλ, ο οποίος έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή του στη Ρόδο, από έκρηξη χειροβομβίδας. Οπως αναφέρει πέρασαν 11 μήνες και 5 ημέρες από την έκρηξη χειροβομβίδας που κόστισε η ζωή του παιδιού του προσθέτοντας "Η υπομονή στερεύει... Απάντηση; ΚΑΜΙΑ!"

Η ανάρτηση του Μάνου Γαλυφιανάκη:

«Χρόνια αγγελικά, γιέ μου.. Όπως πέρσι, έτσι και φέτος, από μακριά πλέον.. Πέρασαν 11 μήνες και 5 μέρες.... Ούτε ενα τηλεφώνημα, ένα μήνυμα... Η υπομονή στερεύει... Απάντηση; ΚΑΜΙΑ!

Σε νιώθουμε δίπλα μας συνεχώς ... και μας δίνεις δύναμη... Σ' αγαπάμε...».

 Ο 19χρονος στρατιώτης που έχασε τη ζωή του στις 26/11/2025 το πρωί στη Ρόδο στο πεδίο βολής στην περιοχή Αφάντου, από χειροβομβίδα που εξερράγη έπειτα από λάθος. Επίσης στην ίδια έκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας 39χρονος επιλοχίας.

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