Τραμπ – Νετανιάχου: Τηλεφωνική επικοινωνία – σήμα για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν

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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε ο Ντόναλντ Τραμπ το Σάββατο, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal.



Η επικοινωνία έγινε, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να επαναλάβουν τους βομβαρδισμούς στο Ιράν, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, η οποία επικαλείται πρόσωπα με γνώση της συνομιλίας.

Δεν είναι τυχαίο ότι το τηλεφώνημα έρχεται λίγες ημέρες μετά τις συναντήσεις του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο με κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές.

Στο επίκεντρο εκείνων των συζητήσεων βρέθηκαν οι επιλογές για την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή, όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα.

Στο δημοσίευμα δεν παρατίθενται λεπτομέρειες για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής συνομιλίας ούτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενδεχόμενων πληγμάτων.

Στη σκιά των αμερικανικών εκλογών

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή συμπίπτουν με την τελική προσπάθεια του Τραμπ να κινητοποιήσει τους Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Σύμφωνα με τη WSJ, ο αντιδημοφιλής πόλεμος έχει επιβαρύνει το εκλογικό κλίμα για το κόμμα, καθώς έχει συμβάλει στην άνοδο των τιμών των καυσίμων και έχει περιορίσει τον ενθουσιασμό της ρεπουμπλικανικής βάσης.

Πολιτική αβεβαιότητα και στο Ισραήλ



Ο Νετανιάχου βρίσκεται επίσης αντιμέτωπος με ένα αβέβαιο πολιτικό τοπίο, μετά την ιδιαίτερα σκληρή εκλογική αναμέτρηση στο Ισραήλ.

Οι αντίπαλοί του προσδοκούσαν ότι θα εξασφάλιζαν καθαρή νίκη. Ωστόσο, η χώρα φαίνεται να οδεύει προς διαπραγματεύσεις που μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες ή και μήνες, προκειμένου να καθοριστεί ποιος θα αναλάβει την πρωθυπουργία.

«Να κανονίσουμε έναν – δύο στόχους ακόμη»



Μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ πρέπει να τακτοποιήσουν έναν ή δυο στόχους ακόμη στο Ιράν, μεταξύ αυτών το αποκαλούμενο «Βουνό της Αξίνας» όπου φέρεται να υπάρχει μια οχυρωμένη πυρηνική εγκατάσταση.

«Εξουδετερώσαμε τις πυρηνικές τους δυνατότητες. Πρέπει ακόμη να τακτοποιήσουμε, θα έλεγα, μια ή δυο τοποθεσίες. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε 10 λεπτά», τόνισε.

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