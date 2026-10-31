Συντάξεις: Στις 11.755 οι εκκρεμείς αιτήσεις – Ποια Ταμεία έχουν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις

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Σημαντική υποχώρηση παρουσιάζει ο αριθμός των συντάξεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα στον ΕΦΚΑ, παρά τη συνεχιζόμενη αύξηση των αιτήσεων συνταξιοδότησης. Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι οι καθυστερήσεις περιορίζονται σταδιακά, με τις απονομές συντάξεων να ξεπερνούν τις νέες αιτήσεις κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα δεδομένα του συστήματος ΑΤΛΑΣ, τον Ιούλιο του 2026 οι αιτήσεις για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί οριστική απόφαση μετά την παρέλευση 90 ημερών περιορίστηκαν στις 11.755. Έναν μήνα νωρίτερα, τον Ιούνιο, οι αντίστοιχες εκκρεμότητες ανέρχονταν σε 12.189, ενώ τον Μάιο είχαν φτάσει τις 14.143.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή επιτάχυνση των διαδικασιών απονομής, σε μια περίοδο κατά την οποία το ασφαλιστικό σύστημα δέχεται αυξημένο αριθμό αιτημάτων.

Ποιες συντάξεις παρουσιάζουν τις περισσότερες καθυστερήσεις

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση εκκρεμοτήτων εντοπίζεται στις συντάξεις γήρατος, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν επτά στις δέκα αιτήσεις που βρίσκονται σε αναμονή. Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο καταγράφονταν 8.193 εκκρεμείς αιτήσεις αυτής της κατηγορίας, ποσοστό 69,7% του συνόλου.

Στη δεύτερη θέση βρίσκονταν οι συντάξεις αναπηρίας, με 1.623 αιτήσεις και μερίδιο 13,8%, ενώ ακολουθούσαν οι συντάξεις λόγω θανάτου με 1.464 περιπτώσεις, που αντιστοιχούσαν στο 12,5%. Επιπλέον, 475 αιτήματα, δηλαδή το 4% των εκκρεμοτήτων, σχετίζονταν με παραπληγικά επιδόματα.

Ανά πρώην ασφαλιστικό φορέα, το μεγαλύτερο βάρος εξακολουθεί να καταγράφεται στο ΙΚΑ, από το οποίο προέρχονταν 5.104 εκκρεμείς αιτήσεις, καλύπτοντας το 43,4% του συνόλου.

Ακολουθούσε ο ΟΑΕΕ με 2.213 αιτήσεις και ποσοστό 18,8%, ενώ στο ΕΤΑΑ αντιστοιχούσαν 1.497 περιπτώσεις, δηλαδή το 12,8%. Στον ΟΓΑ οι αιτήσεις που δεν είχαν διεκπεραιωθεί ανέρχονταν σε 1.437, με μερίδιο 12,2%, και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε 897, ποσοστό 7,6%.

Περιορισμένες ήταν οι εκκρεμότητες στα Ειδικά Ταμεία, στα οποία περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι από ΔΕΚΟ και τράπεζες, με 544 αιτήσεις ή 4,6%. Στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καταγράφονταν μόλις 63 περιπτώσεις, ενώ για το ΝΑΤ δεν υπήρχε καμία αίτηση σε εκκρεμότητα.

Διευκρινίζεται ότι τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνουν αιτήσεις που παραμένουν χωρίς οριστική απόφαση για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, ακόμη και έως δύο χρόνια. Αντίθετα, δεν συνυπολογίζονται οι διεθνείς συντάξεις, καθώς για τη διεκπεραίωσή τους απαιτούνται πρόσθετοι έλεγχοι και επιβεβαίωση των ασφαλιστικών περιόδων που έχουν συμπληρωθεί στο εξωτερικό.

Μείωση κατά 132.538 αιτήσεις από το 2020

Η σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια αναδεικνύει τη μεγάλη αποκλιμάκωση των καθυστερήσεων, εξέλιξη που συνδέεται με την ενίσχυση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών και την ταχύτερη έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων.

Τον Ιούλιο του 2020, οι αιτήσεις που παρέμεναν σε αναμονή ανέρχονταν σε 144.293. Έναν χρόνο αργότερα είχαν περιοριστεί στις 94.152, ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2022 ο αριθμός τους είχε μειωθεί στις 56.263.

Η πτωτική πορεία συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια. Τον Ιούλιο του 2023 καταγράφονταν 31.772 εκκρεμότητες, τον Ιούλιο του 2024 ήταν 19.567 και τον Ιούλιο του 2025 είχαν υποχωρήσει στις 15.154.

Με βάση τα στοιχεία του Ιουλίου 2026, μέσα σε μία εξαετία ο αριθμός των αιτήσεων που καθυστερούν να ολοκληρωθούν έχει μειωθεί κατά 132.538, δηλαδή κατά 91,9%.

Ρεκόρ αιτήσεων συνταξιοδότησης στο επτάμηνο

Την ώρα που οι συσσωρευμένες εκκρεμότητες περιορίζονται, η εισροή νέων αιτημάτων προς τον ΕΦΚΑ συνεχίζει να αυξάνεται, διαμορφώνοντας ιδιαίτερα υψηλό φόρτο εργασίας.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 κατατέθηκαν συνολικά 129.614 αιτήσεις συνταξιοδότησης. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση επταμήνου από το 2019 και έπειτα, ξεπερνώντας ακόμη και το προηγούμενο ρεκόρ του 2022, όταν είχαν υποβληθεί 129.263 αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ο συνολικός αριθμός αιτήσεων είχε διαμορφωθεί στις 211.133, λίγο χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό του 2021, όταν είχαν καταγραφεί 212.151 αιτήματα.

Με βάση τη δυναμική που αποτυπώνεται στα στοιχεία του πρώτου επταμήνου, εκτιμάται ότι το 2026 οι αιτήσεις μπορούν να ξεπεράσουν τις 210.000, δημιουργώντας προϋποθέσεις για νέο ετήσιο ρεκόρ.

Πάντως, περίπου το 20% των νέων αιτημάτων δεν αφορά την απονομή σύνταξης σε νέο συνταξιούχο, αλλά περιπτώσεις μεταβίβασης σύνταξης λόγω θανάτου.

Περισσότερες απονομές από τις νέες αιτήσεις

Παρά την αυξημένη ζήτηση, τα στοιχεία δείχνουν ότι ο ΕΦΚΑ διατηρεί θετικό ισοζύγιο μεταξύ των νέων αιτημάτων και των συντάξεων που απονέμονται.

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2026 εκδόθηκαν συνολικά 139.066 αποφάσεις απονομής συντάξεων, έναντι 129.614 αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.

Η διαφορά των 9.452 περισσότερων απονομών σε σχέση με τις νέες αιτήσεις δείχνει ότι ο ασφαλιστικός φορέας καταφέρνει να διεκπεραιώνει μεγαλύτερο όγκο υποθέσεων από αυτόν που εισέρχεται στο σύστημα.

Το γεγονός αυτό συμβάλλει στη συνεχιζόμενη μείωση των εκκρεμοτήτων, παρά τις αυξημένες συνταξιοδοτικές ροές, και αποτελεί βασική παράμετρο για τη διατήρηση της βελτίωσης στους χρόνους έκδοσης των συντάξεων.

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