Καφές δίπλα σε αλπακά - Η ατραξιόν που κάνει θραύση (βίντεο)

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Καφές με συνοδεία αλπακά; Σε ζωολογικό κήπο κοντά στο Ισλαμαμπάντ, οι επισκέπτες απολαμβάνουν ροφήματα και σνακ ενώ βλέπουν, ταΐζουν και χαϊδεύουν τα ζώα.

Η ατραξιόν έχει δέκα εισαγόμενες αλπακά, τις πρώτες στο Πακιστάν σύμφωνα με τον ζωολογικό κήπο.

Ιδιαίτερα ταιριαστή ονομασία έχει η ατραξιόν, Coffee with Alpaca, η οποία επιτρέπει στις οικογένειες να κάθονται σε τραπεζάκια καφέ, ενώ τα ζώα περιφέρονται τριγύρω, τεντώνοντας κατά διαστήματα τον λαιμό τους πάνω από το κιγκλίδωμα.

Στις 25 Οκτωβρίου, παιδιά και ενήλικες κατεγράφησαν να χαϊδεύουν και να ταΐζουν τα ζώα, ενώ αρκετά νεαρά αλπακά συγκέντρωσαν επίσης το ενδιαφέρον. Άλπακα με λευκό, καφέ και σκούρο τρίχωμα φαίνονται να ξεκουράζονται, να τριγυρίζουν και να πλησιάζουν τους επισκέπτες.

Ο ζωολογικός κήπος αναφέρει ότι τα δέκα εισαγόμενα άλπακα του αποτελούν το μοναδικό κοπάδι του είδους του στο Πακιστάν, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ασυνήθιστη ευκαιρία να δουν από κοντά αυτά τα ζώα της Νότιας Αμερικής.

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