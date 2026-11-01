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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σέρρες: Ραγδαίες εξελίξεις για τη δολοφονία του Γιώργου Χατζίδη - Ο γιος του κλήθηκε να καταθέσει ως ύποπτος

γιωργος χατζιδης
clock 08:10 | 01/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην υπόθεση δολοφονίας του πατέρα Γιώργου Χατζίδη στις Σέρρες, η επίμονη έρευνα του «Φως στο Τούνελ» φαίνεται πως άνοιξε τον δρόμο για την αλήθεια.

Ο γιος του θύματος που τον εντόπισε νεκρό στον καναπέ του σπιτιού του, κλήθηκε χθες στην ασφάλεια Σερρών για ανωμοτί κατάθεση ως ύποπτος.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Αγγελική Νικολούλη, ο ίδιος επέμενε σε ένα διαφορετικό σενάριο για τη δολοφονία.

Σέρρες γιος Χατζίδη

Υποστήριζε ότι πίσω από το έγκλημα βρίσκεται ομάδα ανήλικων Ρομά, οι οποίοι είχαν διαρρήξει το σπίτι του πατέρα του λίγες ημέρες πριν δολοφονηθεί.

Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας καταγράφει τον ίδιο να τον επισκέπτεται δύο φορές, κάτι που δεν είχε αναφέρει στις Αρχές.

Όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε γιατί είχε αποκρύψει την πρώτη επίσκεψή του στο σπίτι της δολοφονίας, εκείνος επικαλέστηκε κενά μνήμης.

Με την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία και τον λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη.

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