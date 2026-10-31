Ανατροπή στη δολοφονία 68χρονου στις Σέρρες: Ως ύποπτος καταθέτει ο γιος του

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της δολοφονίας του 68χρονου Γιώργου Χατζίδη μέσα στο σπίτι του στις Σέρρες τον Αύγουστο του 2026, καθώς ο γιος του, Αβραάμ Χατζίδης, κλήθηκε να καταθέσει σήμερα το πρωί του Σαββάτου (31/10) ως ύποπτος, μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα.

Η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» παρουσίασε βίντεο από κάμερες ασφαλείας που καταγράφουν δύο επισκέψεις του γιου στο σπίτι του πατέρα του, με τη μία να μην έχει αναφερθεί αρχικά στις Αρχές.

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουλίου, ο γιος καταγράφεται να φτάνει στο σπίτι στις 19:23 και να αποχωρεί περίπου 17 λεπτά αργότερα. Επιστρέφει στις 01:54 τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας, κρατώντας μια λευκή σακούλα, και αποχωρεί έξι λεπτά αργότερα χωρίς αυτήν. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχε μεταφέρει φαγητό στον πατέρα του, ενώ απέδωσε την παράλειψη αναφοράς της πρώτης επίσκεψης σε κενά μνήμης που συνδέει με προβλήματα υγείας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μαρτυρία γειτόνισσας, η οποία ανέφερε ότι τις ημέρες πριν από τη δολοφονία ακούγονταν συχνά φωνές από το σπίτι. Σύμφωνα με την ίδια, τη νύχτα της Πέμπτης σημειώθηκε ιδιαίτερα έντονος καβγάς, ενώ ακούστηκαν και δυνατοί χτύποι, χωρίς να γνωρίζει τι ακριβώς συνέβαινε στο εσωτερικό.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά στοιχεία που παρουσίασε η εκπομπή, εντοπίστηκαν πτωματικές υποστάσεις στη ράχη του θύματος, εύρημα που δημιουργεί ερωτήματα για πιθανή μετακίνηση της σορού μετά τον θάνατο. Καταγράφηκε επίσης μεταθανάτιο εντύπωμα που παραπέμπει σε σόλα υποδήματος, ενώ το στομάχι του 68χρονου βρέθηκε κενό περιεχομένου

Ο γιος του θύματος εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι για τη δολοφονία ευθύνονται ανήλικοι που είχαν διαρρήξει το σπίτι λίγες ημέρες νωρίτερα, αφαιρώντας έξι ευρώ. Οι ανήλικοι είχαν ομολογήσει τη διάρρηξη και αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την κατάθεσή τους.

Ο συνήγορος του Αβραάμ Χατζίδη, Ιωάννης Γιάντσιος, διευκρίνισε ότι ο πελάτης του θα καταθέσει ανωμοτί και θα υποβάλει γραπτό υπόμνημα με τους ισχυρισμούς του. Επισήμανε, επίσης, ότι η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη και ότι έχουν εξεταστεί και άλλα πρόσωπα ως ύποπτοι. Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την αξιολόγηση των στοιχείων.

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