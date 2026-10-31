Αυξημένο ενδιαφέρον για το αντιγριπικό εμβόλιο, μειωμένο για το εμβόλιο κατά της COVID-19

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Αυξημένο ενδιαφέρον για τον αντιγριπικό εμβολιασμό καταγράφεται το τελευταίο διάστημα, καθώς η πτώση της θερμοκρασίας φαίνεται να κινητοποιεί περισσότερους πολίτες, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Μανόλης Κατσαράκης. Από την έναρξη της εμβολιαστικής περιόδου, στις 2 Οκτωβρίου, έχουν χορηγηθεί περίπου 500.000 δόσεις αντιγριπικού εμβολίου, εκ των οποίων οι 350.000 χωρίς ιατρική συνταγή. Περισσότερο από το 90% των αντιγριπικών εμβολίων χορηγείται στα φαρμακεία και σύμφωνα με τον κ. Κατσαράκη, υπάρχει επάρκεια εμβολίων.

Συνολικά, για τη φετινή περίοδο έχουν εισαχθεί στη χώρα 3,64 εκατομμύρια δόσεις, με το μεγαλύτερο μέρος τους να έχει ήδη διατεθεί στα φαρμακεία.

Σημειώνεται ότι το συμβατικό αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί στα φαρμακεία με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς να απαιτείται συνταγογράφηση, τόσο σε ασφαλισμένους όσο και σε ανασφάλιστους. Αντίθετα, για το ενισχυμένο εμβόλιο, που αφορά συγκεκριμένες ομάδες ατόμων ηλικίας άνω των 65 ετών, απαιτείται ιατρική συνταγή.

Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι ο εμβολιασμός είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί εγκαίρως, ιδιαίτερα για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, καθώς απαιτούνται περίπου δύο εβδομάδες για την ανάπτυξη της ανοσολογικής προστασίας. Η δραστηριότητα της γρίπης στην Ελλάδα συνήθως αυξάνεται τον Ιανουάριο και κορυφώνεται τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, χωρίς να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια η έναρξη του επιδημικού κύματος.

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός δεν αποκλείει τη μόλυνση, συμβάλλει όμως στην πρόληψη της σοβαρής νόσησης και των επιπλοκών.

Η εικόνα της γρίπης στην κοινότητα

Προς το παρόν, η δραστηριότητα της γρίπης παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), η θετικότητα στην κοινότητα εξακολουθεί να βρίσκεται κάτω από το 10%, που αποτελεί το επιδημικό κατώφλι για την έναρξη της εποχικής δραστηριότητας, παρουσιάζοντας μάλιστα μικρή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 39 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη στα νοσοκομεία, έναντι 52 την προηγούμενη εβδομάδα. Παράλληλα, καταγράφηκαν έξι νέα σοβαρά περιστατικά εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, ενώ δεν σημειώθηκε νέος θάνατος

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα

Ο αντιγριπικός εμβολιασμός συστήνεται ιδιαίτερα στις ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσηση και επιπλοκές.

Κατά προτεραιότητα πρέπει να εμβολιαστούν:

● 'Ατομα ηλικίας 60 ετών και άνω

● Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών

● Ενήλικες και παιδιά με χρόνια νοσήματα (αναπνευστικά, καρδιακά, σακχαρώδης διαβήτης, νεφροπάθειες, ανοσοκαταστολή κ.ά.)

● Έγκυες (σε οποιαδήποτε εβδομάδα κύησης), λεχώνες και θηλάζουσες

● 'Ατομα με νοσογόνο παχυσαρκία

● Φροντιστές και άτομα που ζουν με βρέφη κάτω των 6 μηνών ή με άτομα με υποκείμενα νοσήματα

● Υγειονομικό προσωπικό και εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας

● Διαμένοντες και εργαζόμενοι σε ιδρύματα χρονίως πασχόντων, μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων, κλειστές δομές και κέντρα φιλοξενίας

● Επαγγελματίες σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους (κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι κ.ά.)

Χαμηλότερο το ενδιαφέρον για το εμβόλιο κατά της COVID-19

Σε αντίθεση με τον αντιγριπικό εμβολιασμό, περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των πολιτών για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Η χαμηλή εμβολιαστική ανταπόκριση καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση. Την εβδομάδα 19-25 Οκτωβρίου, καταγράφηκαν 182 νέες εισαγωγές COVID-19, έναντι 121 την προηγούμενη εβδομάδα, μία νέα διασωλήνωση και ένας νέος θάνατος.

Οι ειδικοί αναφέρουν ότι γρίπη και SARS-CoV-2 κυκλοφορούν παράλληλα, γεγονός που κάνει τον εμβολιασμό ιδιαίτερα σημαντικό για τις ευάλωτες ομάδες, ώστε να αποφευχθεί η ταυτόχρονη προσβολή από τους δύο ιούς. Το εμβόλιο έναντι της λοίμωξης covid-19 μπορεί να χορηγηθεί την ίδια μέρα με το εμβόλιο της γρίπης (σε διαφορετικό σημείο του σώματος).

Σημειώνεται ότι οι εμβολιασμοί κατά του ιού SARS-CoV-2 γίνονται σε εμβολιαστικά κέντρα και όχι στα φαρμακεία, όπως συμβαίνει με το αντιγριπικό εμβόλιο.

Ο εποχικός εμβολιασμός κατά της λοίμωξης Covid-19 συστήνεται στα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, καθώς και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ανεξαρτήτου ηλικίας.

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