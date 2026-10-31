Ηράκλειο: Συναγερμός για φωτιά σε σπίτι στη Γόρτυνα - Ξεκίνησε από το τζάκι

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Μεγάλες υλικές ζημιές, προκάλεσε μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (30/10), φωτιά που ξέσπασε σε οικία στο Πανασό του Δήμου Γόρτυνας, στο Ηράκλειο.

Άμεσα έσπευσαν με δύο οχήματα, πέντε πυροσβέστες, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και στελέχη του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής προκειμένου να διερευνήσουν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική , από τη φωτιά που φέρεται να ξεκίνησε από το τζάκι, δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή, η επιχείρηση κατάσβεσης ολοκληρώθηκε μέσα σε σύντομο χρόνο, ωστόσο η οικία υπέστη σοβαρές καταστροφές.

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