Πολωνία: Σύγκρουση κυβέρνησης με τη δικαστική εξουσία -Για πραξικόπημα μιλάει η αντιπολίτευση

Σε μια αιφνιδιαστική απόφαση προχώρησε την Παρασκευή (30.10.2026) ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος διέκοψε το ταξίδι του προς τη Σενεγάλη και έδωσε εντολή να επιστρέψει το αεροσκάφος του, όπου υπάρχει αναβρασμός καθώς φαίνεται να γίνεται απόπειρα πραξικοπήματος.

Η απόφασή του ήρθε μετά τις εξελίξεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας, όπου αστυνομικές δυνάμεις το έχουν περικυκλώσει με την αστυνομία να αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι δεν έχει εισέλθει στο κτίριο, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου τέθηκε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για πραξικόπημα.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι ανακοίνωσε την απόφασή του με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, εξηγώντας ότι η παρουσία του στην Πολωνία είναι απαραίτητη.

Right here is the exact spot where police vans rolled in to set up barricades outside the Constitutional Tribunal. Official police statements claim that "nothing is happening," yet the heavy police cordons tell a very different story. What are the authorities preparing for, and why are they barricading independent constitutional institutions? #Poland #ConstitutionalTribunal #RuleOfLaw #Warsaw — Mateusz Łoń (@Matthew_bz) October 30, 2026

«Σε μια τέτοια στιγμή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω την πτήση μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τουσκ: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Έπειτα από χρόνια παρανομιών υπό τη διακυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, μερικές φορές επώδυνη, που απαιτεί αποφασιστικές ενέργειες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», έγραψε.

Η κυβέρνηση Τουσκ βρίσκεται εδώ και καιρό σε αντιπαράθεση με τη δεξιά αντιπολίτευση και τον πρόεδρο Ναβρότσκι, ο οποίος θεωρείται σύμμαχος της προηγούμενης κυβέρνησης.

Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 30, 2026

Η ανακοίνωση της αστυνομίας της Βαρσοβίας

Άμεση ήταν η αντίδραση της αστυνομίας της πρωτεύουσας της Πολωνίας, που εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία διαψεύδει την εισβολή στο Συνταγματικό Δικαστήριο από τα στελέχη της και δίνει διευκρινήσεις σχετικά με το τι έχει συμβεί.

«Σε σχέση με τα μηνύματα που εμφανίζονται στον χώρο της ενημέρωσης και αποσκοπούν στην παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις ενέργειες της Αστυνομίας στην περιοχή που γειτνιάζει με την έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου, παρουσιάζουμε την πραγματική εξέλιξη των γεγονότων:

Σήμερα, το Αρχηγείο της Εθνικής Αστυνομίας έλαβε επιστολή από τον Γενικό Εισαγγελέα, η οποία περιείχε αίτημα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου, λόγω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων γύρω από το κτίριο. Ταυτόχρονα, το Αρχηγείο της Εθνικής Αστυνομίας έλαβε επιστολή από δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία ενημερωνόταν ο Αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας ότι, σε σχέση με προγραμματισμένες δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν απειλές για τη ζωή και την υγεία των δικαστών και των εργαζομένων του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ζητήθηκε η ανάληψη ενεργειών με στόχο τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας των προσώπων. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εκπλήρωσης των καθηκόντων που προβλέπει ο νόμος για την Αστυνομία, και ειδικότερα τη νομική υποχρέωση διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης, οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση της Πρωτεύουσας, με οδηγίες να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες. Τονίζουμε κατηγορηματικά ότι η Αστυνομία δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της έδρας του Συνταγματικού Δικαστηρίου και ότι οι αστυνομικοί που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο κλήθηκαν εκεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι ενέργειες της Αστυνομίας περιορίζονται αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο, καθώς και στη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στον δημόσια προσβάσιμο χώρο της λεωφόρου Σούχα (Aleja Szucha). Κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών ενεργειών σημειώθηκαν περιστατικά στα οποία εμπλέκονταν πρόσωπα που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη λεωφόρο Σούχα, μπροστά από τον φράχτη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων και η ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων εναντίον αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, σε αντίθεση με πληροφορίες που εμφανίστηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια αναπαράχθηκαν δημόσια από διάφορα πρόσωπα, η Αστυνομία δεν προέβη σε καμία ενέργεια εναντίον των υπαλλήλων ασφαλείας του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα τα οποία, πηδώντας πάνω από τον φράχτη, εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Σε βάρος των συλληφθέντων θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες βάσει του άρθρου 193 του Ποινικού Κώδικα.

Επαναλαμβάνουμε ότι η Αστυνομία δεν πραγματοποιεί καμία ενέργεια στο εσωτερικό της έδρας του Συνταγματικού Δικαστηρίου, περιορίζοντας τις ενέργειές της αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο.

Οι ενέργειες των αστυνομικών αποσκοπούν στην εκπλήρωση των καθηκόντων που προβλέπει ο νόμος, και ειδικότερα της νομικής υποχρέωσης διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Δεν συνιστούν παρέμβαση στη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου ως θεσμού».

🚨 KOMUNIKAT KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W związku z pojawiającymi się w przestrzeni informacyjnej przekazami mającymi na celu dezinformację opinii publicznej w zakresie działań Policji na terenie przyległym do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiamy rzeczywisty przebieg tych wydarzeń: 1. Do Komendy Głównej Policji wpłynęła dzisiaj korespondencja Prokuratora Generalnego zawierająca prośbę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo Trybunału Konstytucyjnego z uwagi na trwające wokół budynku protesty. 2. Jednocześnie do KGP wpłynęło pismo sędzi Trybunału Konstytucyjnego, w którym informowano Komendanta Głównego Policji o tym, że w związku z planowanymi na terenie Trybunału Konstytucyjnego czynnościami istnieje możliwość wystąpienia zagrożeń dla życia i zdrowia sędziów oraz pracowników Trybunału Konstytucyjnego, a także ryzyko zakłócenia porządku publicznego. Wobec powyższego zwrócono się z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu zapewnienie porządku i bezpieczeństwa osób. 3. Mając na względzie konieczność realizacji ustawowych zadań Policji, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego, informacja została przekazana do Komendy Stołecznej Policji z poleceniem podjęcia stosownych działań. 4. Stanowczo podkreślamy, że Policji nie ma wewnątrz siedziby Trybunału Konstytucyjnego, a funkcjonariusze znajdujący się na terenie zewnętrznym zostali tam wezwani przez osobę uprawnioną. 5. Działania Policji ograniczają się wyłącznie do terenu zewnętrznego, a także zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w miejscu ogólnodostępnym, jakim jest Aleja Szucha. 6. W czasie prowadzonych działań doszło do incydentów, w których uczestniczyły osoby znajdujące się wówczas w Alei Szucha przed ogrodzeniem TK, w tym rzucania niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy znajdujących się w tym miejscu. 7. Policjanci podjęli działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i przywrócenie porządku publicznego. 8. Co istotne – wbrew pojawiającym się w niektórych mediach informacjom, powielanym następnie w przestrzeni publicznej przez różne osoby – Policja nie podejmowała żadnych działań wobec funkcjonariuszy straży TK. 9. Policjanci zatrzymali trzy osoby, które przeskakując przez ogrodzenie wtargnęły na teren Trybunału Konstytucyjnego. Czynności procesowe z zatrzymanymi prowadzone będą w kierunku art. 193 k.k. Ponownie podkreślamy, że Policja nie prowadzi żadnych działań w siedzibie Trybunału, ograniczając je wyłącznie do terenu zewnętrznego. Czynności funkcjonariuszy mają na celu realizację ustawowych obowiązków, w szczególności prawny obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie stanowią one ingerencji w działalność Trybunału Konstytucyjnego jako instytucji. — Policja Warszawa (@Policja_KSP) October 30, 2026

🚨 Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie było❗ Tusk właśnie wjechał jednostkami policji do Trybunału Konstytucyjnego i bezprawnie przejmuje instytucję❗ Policja w bojowym rynsztunku wjechała na teren Trybunału w nieoznakowanych furgonetkach i zablokowała wejście do budynku. Wszystko tuż przed świętem Wszystkich Świętych, gdy Polacy ruszają na cmentarze i groby swoich bliskich. Nawet tego nie są w stanie uszanować. Obrzydliwe i haniebne. Perfidnie wykorzystali też moment wylotu Prezydenta Nawrockiego do Senegalu, by pod jego nieobecność przeprowadzić całą akcję. Prezydent już poinformował, że przerwał swój lot i wraca do kraju. Trudno w bardziej bezczelny i bandycki sposób dopuścić się ataku na fundamentalny w Polsce organ władzy sądowniczej. Za coś takiego musi być Trybunał Stanu. — Ewa Zajączkowska-Hernik (@EwaZajaczkowska) October 30, 2026

Η ανάρτηση του Συνταγματικού Δικαστηρίου

«Πραγματοποιήθηκε παράνομη κατάληψη της ιστοσελίδας του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου (@TK_GOV_PL) εξακολουθεί να είναι ο Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι και αντιπρόεδρος ο Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι.

Η κυρία Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα δεν είναι δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας πραξικοπήματος.»

Nastąpiło bezprawne przejęcie strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego. Prezesem @TK_GOV_PL jest nadal Bogdan Święczkowski, a Wiceprezesem Bartłomiej Sochański. Pani Anna Korwin-Piotrowska nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Wszystkie osoby uczestniczące w niniejszych działaniach popełniają przestępstwo zamachu stanu. — Trybunał Konstytucyjny (@TK_GOV_PL) October 30, 2026

Η διαμάχη για τους έξι δικαστές

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο να ελέγχει εάν οι νόμοι που ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα της Πολωνίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η πολιτική διαμάχη έχει οδηγήσει το δικαστήριο σε ουσιαστική παράλυση.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι δεν έχει δεχθεί την ορκωμοσία τριών από τους έξι δικαστές που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι έχει αρνηθεί να επιτρέψει σε δικαστές που εξελέγησαν από τη σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο Τουσκ είχε κατηγορήσει τον Ναβρότσκι ότι δεν εκπληρώνει τις συνταγματικές του υποχρεώσεις, αρνούμενος να δεχθεί την ορκωμοσία των δικαστών.

A COUP IS HAPPENING IN POLAND 🇵🇱 https://t.co/HYcMLBlxy2 — KRK (@kamaalrkhan) October 30, 2026

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι δικαστές είχαν επιλεγεί «σύμφωνα με τον νόμο, το Σύνταγμα και την ορθή πρακτική», ενώ χαρακτήρισε τη στάση του προέδρου ως «αποποίηση των καθηκόντων» που του επιβάλλει το Σύνταγμα.

Ο Τουσκ έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την προσπάθεια αποκατάστασης του κράτους δικαίου «βήμα προς βήμα», χρησιμοποιώντας «τα μέσα που διαθέτει το κράτος».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ έχει τονίσει ότι το κράτος πρέπει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε το Συνταγματικό Δικαστήριο να «αρχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο».

Έχει εκφράσει επίσης την προσδοκία να «ανασυγκροτηθεί ως θεσμός που υπηρετεί τους πολίτες».

Σύμφωνα με την πολωνική αστυνομία, οι αστυνομικοί εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το κτίριο.

Κατά την ίδια ενημέρωση, στη διάρκεια των επεισοδίων εκτοξεύθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

🇵🇱BREAKING: Polish police officers took control of the Constitutional Tribunal today, entering from the Prime Minister’s Chancellery, chaining doors from the inside, and bringing in riot gear units as they cleared the grounds. Law and Justice leader Jarosław Kaczyński called it a move toward a “police state,” while Republika’s president labeled the action a “coup d’état.” Police said the operation followed a judge’s warning of potential threats to the lives or health of tribunal judges and staff. — NewsForce (@Newsforce) October 30, 2026

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δικαστής Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα κάλεσε την αστυνομία στον χώρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, επικαλούμενη πιθανή απειλή για την ασφάλεια των δικαστών και του προσωπικού.

Οι αστυνομικοί δεν εισήλθαν στο κτίριο, ωστόσο σημαντικός αριθμός αστυνομικών δυνάμεων έχει αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή.

Conflict over Poland’s Constitutional Tribunal escalates in Warsaw: judge suspends its leadership and president cuts short Africa trip A de facto power struggle has erupted within one of Poland’s most important state institutions in Warsaw today. For now, the outcome of this confrontation remains uncertain. Judge Anna Korwin-Piotrowska called the police to the grounds of the Constitutional Tribunal, citing a potential threat to the safety of judges and staff. Police did not enter the building, but a significant number of officers have been deployed in the surrounding area. Korwin-Piotrowska suspended Tribunal President Bogdan Święczkowski and his deputy, Bartłomiej Sochański, for one month, temporarily taking charge of the institution herself. Jarosław Kaczyński, leader of the opposition Law and Justice (PiS) party, called the developments a “coup” and urged Polish President Karol Nawrocki to intervene. Nawrocki has cut short his visit to Senegal and is returning to Poland. The conflict stems from a deep division over the composition of the court. Donald Tusk’s government refuses to recognise the Tribunal’s rulings because of judges appointed under the previous PiS government. Meanwhile, Nawrocki and Święczkowski refuse to recognise judges elected by the Sejm in 2026. Korwin-Piotrowska is among them: the president refused to accept her oath of office, while Święczkowski had previously prevented her from participating in court proceedings. — NEXTA (@nexta_tv) October 30, 2026

Η Κόρβιν-Πιοτρόφσκα ανέστειλε για έναν μήνα τα καθήκοντα του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, και του αναπληρωτή του, Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι, αναλαμβάνοντας η ίδια προσωρινά τη διοίκηση του θεσμού.

Ο Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), χαρακτήρισε τις εξελίξεις «πραξικόπημα» και κάλεσε τον πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, να παρέμβει.

Η σύγκρουση πηγάζει από τον βαθύ διχασμό σχετικά με τη σύνθεση του δικαστηρίου. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ αρνείται να αναγνωρίσει τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εξαιτίας των δικαστών που διορίστηκαν επί της προηγούμενης κυβέρνησης του PiS.

Την ίδια ώρα, ο Ναβρότσκι και ο Σφιεντσκόφσκι αρνούνται να αναγνωρίσουν τους δικαστές που εξελέγησαν από την πολωνική Βουλή (Sejm) το 2026.

Η Κόρβιν-Πιοτρόφσκα είναι μία από αυτούς: ο πρόεδρος αρνήθηκε να δεχθεί τον όρκο της για την ανάληψη των καθηκόντων της, ενώ ο Σφιεντσκόφσκι την είχε προηγουμένως εμποδίσει να συμμετέχει στις δικαστικές διαδικασίες.

🚨🇵🇱COUP UNDERWAY IN POLAND! PM Donald Tusk has just sent police to storm Constitutional Tribunal building in Warsaw in the middle of the night. Tusk waited until President Karol Nawrocki left the country before ordering the police takeover. Nawrocki was halfway to Senegal when he abruptly turned his plane around and rushed back to Poland to confront the unfolding crisis. The EU, which backs Donald Tusk, has STILL NOT issued a statement on this unprecedented crisis or condemned the attempted coup. https://t.co/c57467fKcJ — Mario ZNA (@MarioBojic) October 30, 2026

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, να στέκεται μπροστά στις κλειδωμένες πύλες του θεσμού, κρατώντας ψηλά την επίσημη δικαστική του ταυτότητα, ενώ μια σειρά αστυνομικών των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών, με λευκά κράνη, εμποδίζει την είσοδο από την εσωτερική πλευρά.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η παρεμπόδιση του αντιπροέδρου και των δικαστών από την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και η υφαρπαγή του ελέγχου του κτιρίου του Συνταγματικού Δικαστηρίου κατόπιν εντολών του Ντόναλντ Τουσκ και του Βάλντεμαρ Ζούρεκ, αποτελούν κλασική επίθεση κατά της ανεξαρτησίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Unprecedented scenes outside the Constitutional Tribunal in Warsaw tonight. The President of the Constitutional Tribunal, Bogdan Święczkowski, is standing in front of the locked gates of the institution, holding up his official judicial ID card, while a line of riot police in white helmets blocks the entrance from the inside. Speaking to reporters, he stated that blocking the Vice-President and judges from performing their duties and usurping control over the Tribunal building on the orders of Donald Tusk and Waldemar Żurek is a classic attack on the independence of the Constitutional Tribunal. Earlier, a speaker reminded police officers of their legal duty under Article 58 of the Police Act to refuse unlawful orders. Surrounded by journalists and citizens holding Polish flags and "Kluby Gazety Polskiej" banners, the crowd is loudly chanting: "Let the President in!" ("Wpuścić prezesa!"). #Poland #Warsaw #ConstitutionalTribunal #RuleOfLaw #Polska #TrybunałKonstytucyjny — Mateusz Łoń (@Matthew_bz) October 30, 2026

Ο πρόεδρος του συνταγματικού δικαστηρίου είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ ότι επιχειρεί να ανατρέψει την συνταγματική τάξη της χώρας και ότι σήμερα έξω από το δικαστήριο στην Βαρσοβία είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές. Πολιτικοί της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν την ενέργεια πραξικόπημα.