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ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Σύγκρουση κυβέρνησης με τη δικαστική εξουσία -Για πραξικόπημα μιλάει η αντιπολίτευση

Πολωνία
clock 08:07 | 31/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε μια αιφνιδιαστική απόφαση προχώρησε την Παρασκευή (30.10.2026) ο πρόεδρος της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, ο οποίος διέκοψε το ταξίδι του προς τη Σενεγάλη και έδωσε εντολή να επιστρέψει το αεροσκάφος του, όπου υπάρχει αναβρασμός καθώς φαίνεται να γίνεται απόπειρα πραξικοπήματος.

Η απόφασή του ήρθε μετά τις εξελίξεις στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας, όπου αστυνομικές δυνάμεις το έχουν περικυκλώσει με την αστυνομία να αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι δεν έχει εισέλθει στο κτίριο, ενώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου τέθηκε σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για πραξικόπημα.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι ανακοίνωσε την απόφασή του με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, εξηγώντας ότι η παρουσία του στην Πολωνία είναι απαραίτητη.

«Σε μια τέτοια στιγμή, ο πρόεδρος πρέπει να βρίσκεται στην Πολωνία. Διακόπτω την πτήση μου προς τη Σενεγάλη. Επιστρέφω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τουσκ: «Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας»

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Η αποκατάσταση του κράτους δικαίου είναι καθήκον μας. Έπειτα από χρόνια παρανομιών υπό τη διακυβέρνηση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία, μερικές φορές επώδυνη, που απαιτεί αποφασιστικές ενέργειες. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος», έγραψε.

Η κυβέρνηση Τουσκ βρίσκεται εδώ και καιρό σε αντιπαράθεση με τη δεξιά αντιπολίτευση και τον πρόεδρο Ναβρότσκι, ο οποίος θεωρείται σύμμαχος της προηγούμενης κυβέρνησης.

«Σε σχέση με τα μηνύματα που εμφανίζονται στον χώρο της ενημέρωσης και αποσκοπούν στην παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις ενέργειες της Αστυνομίας στην περιοχή που γειτνιάζει με την έδρα του Συνταγματικού Δικαστηρίου, παρουσιάζουμε την πραγματική εξέλιξη των γεγονότων:

  1. Σήμερα, το Αρχηγείο της Εθνικής Αστυνομίας έλαβε επιστολή από τον Γενικό Εισαγγελέα, η οποία περιείχε αίτημα να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ασφάλεια του Συνταγματικού Δικαστηρίου, λόγω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων γύρω από το κτίριο.
  2. Ταυτόχρονα, το Αρχηγείο της Εθνικής Αστυνομίας έλαβε επιστολή από δικαστή του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με την οποία ενημερωνόταν ο Αρχηγός της Εθνικής Αστυνομίας ότι, σε σχέση με προγραμματισμένες δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν απειλές για τη ζωή και την υγεία των δικαστών και των εργαζομένων του Συνταγματικού Δικαστηρίου, καθώς και κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας τάξης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ζητήθηκε η ανάληψη ενεργειών με στόχο τη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας των προσώπων.
  3. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εκπλήρωσης των καθηκόντων που προβλέπει ο νόμος για την Αστυνομία, και ειδικότερα τη νομική υποχρέωση διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης, οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση της Πρωτεύουσας, με οδηγίες να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες.
  4. Τονίζουμε κατηγορηματικά ότι η Αστυνομία δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της έδρας του Συνταγματικού Δικαστηρίου και ότι οι αστυνομικοί που βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο κλήθηκαν εκεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.
  5. Οι ενέργειες της Αστυνομίας περιορίζονται αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο, καθώς και στη διασφάλιση της τάξης και της ασφάλειας στον δημόσια προσβάσιμο χώρο της λεωφόρου Σούχα (Aleja Szucha).
  6. Κατά τη διάρκεια των επιχειρησιακών ενεργειών σημειώθηκαν περιστατικά στα οποία εμπλέκονταν πρόσωπα που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στη λεωφόρο Σούχα, μπροστά από τον φράχτη του Συνταγματικού Δικαστηρίου, μεταξύ των οποίων και η ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων εναντίον αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο.
  7. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε ενέργειες με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας και την αποκατάσταση της δημόσιας τάξης.
  8. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι, σε αντίθεση με πληροφορίες που εμφανίστηκαν σε ορισμένα μέσα ενημέρωσης και στη συνέχεια αναπαράχθηκαν δημόσια από διάφορα πρόσωπα, η Αστυνομία δεν προέβη σε καμία ενέργεια εναντίον των υπαλλήλων ασφαλείας του Συνταγματικού Δικαστηρίου.
  9. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία άτομα τα οποία, πηδώντας πάνω από τον φράχτη, εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Σε βάρος των συλληφθέντων θα πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες διαδικαστικές ενέργειες βάσει του άρθρου 193 του Ποινικού Κώδικα.

Επαναλαμβάνουμε ότι η Αστυνομία δεν πραγματοποιεί καμία ενέργεια στο εσωτερικό της έδρας του Συνταγματικού Δικαστηρίου, περιορίζοντας τις ενέργειές της αποκλειστικά στον εξωτερικό χώρο.

Οι ενέργειες των αστυνομικών αποσκοπούν στην εκπλήρωση των καθηκόντων που προβλέπει ο νόμος, και ειδικότερα της νομικής υποχρέωσης διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας και τάξης. Δεν συνιστούν παρέμβαση στη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου ως θεσμού».

Η ανάρτηση του Συνταγματικού Δικαστηρίου

«Πραγματοποιήθηκε παράνομη κατάληψη της ιστοσελίδας του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου (@TK_GOV_PL) εξακολουθεί να είναι ο Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι και αντιπρόεδρος ο Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι.

Η κυρία Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα δεν είναι δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Όλα τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτές τις ενέργειες διαπράττουν το αδίκημα της απόπειρας πραξικοπήματος.»

Η διαμάχη για τους έξι δικαστές

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο να ελέγχει εάν οι νόμοι που ψηφίζονται από το Κοινοβούλιο είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα της Πολωνίας.

Σύμφωνα με το Reuters, η πολιτική διαμάχη έχει οδηγήσει το δικαστήριο σε ουσιαστική παράλυση.

Ο Κάρολ Ναβρότσκι δεν έχει δεχθεί την ορκωμοσία τριών από τους έξι δικαστές που προτάθηκαν από το Κοινοβούλιο.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι έχει αρνηθεί να επιτρέψει σε δικαστές που εξελέγησαν από τη σημερινή κοινοβουλευτική πλειοψηφία να αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο Τουσκ είχε κατηγορήσει τον Ναβρότσκι ότι δεν εκπληρώνει τις συνταγματικές του υποχρεώσεις, αρνούμενος να δεχθεί την ορκωμοσία των δικαστών.

Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι δικαστές είχαν επιλεγεί «σύμφωνα με τον νόμο, το Σύνταγμα και την ορθή πρακτική», ενώ χαρακτήρισε τη στάση του προέδρου ως «αποποίηση των καθηκόντων» που του επιβάλλει το Σύνταγμα.

Ο Τουσκ έχει δηλώσει ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει την προσπάθεια αποκατάστασης του κράτους δικαίου «βήμα προς βήμα», χρησιμοποιώντας «τα μέσα που διαθέτει το κράτος».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης Βάλντεμαρ Ζούρεκ έχει τονίσει ότι το κράτος πρέπει να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο ώστε το Συνταγματικό Δικαστήριο να «αρχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο».

Έχει εκφράσει επίσης την προσδοκία να «ανασυγκροτηθεί ως θεσμός που υπηρετεί τους πολίτες».

Σύμφωνα με την πολωνική αστυνομία, οι αστυνομικοί εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από το κτίριο.

Κατά την ίδια ενημέρωση, στη διάρκεια των επεισοδίων εκτοξεύθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα εναντίον αστυνομικών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δικαστής Άννα Κόρβιν-Πιοτρόφσκα κάλεσε την αστυνομία στον χώρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, επικαλούμενη πιθανή απειλή για την ασφάλεια των δικαστών και του προσωπικού.

Οι αστυνομικοί δεν εισήλθαν στο κτίριο, ωστόσο σημαντικός αριθμός αστυνομικών δυνάμεων έχει αναπτυχθεί στη γύρω περιοχή.

Η Κόρβιν-Πιοτρόφσκα ανέστειλε για έναν μήνα τα καθήκοντα του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, και του αναπληρωτή του, Μπαρτλομιέι Σοχάνσκι, αναλαμβάνοντας η ίδια προσωρινά τη διοίκηση του θεσμού.

Ο Γιάροσλαβ Κατσίνσκι, ηγέτης του αντιπολιτευόμενου κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS), χαρακτήρισε τις εξελίξεις «πραξικόπημα» και κάλεσε τον πρόεδρο της Πολωνίας, Κάρολ Ναβρότσκι, να παρέμβει.

Η σύγκρουση πηγάζει από τον βαθύ διχασμό σχετικά με τη σύνθεση του δικαστηρίου. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ αρνείται να αναγνωρίσει τις αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, εξαιτίας των δικαστών που διορίστηκαν επί της προηγούμενης κυβέρνησης του PiS.

Την ίδια ώρα, ο Ναβρότσκι και ο Σφιεντσκόφσκι αρνούνται να αναγνωρίσουν τους δικαστές που εξελέγησαν από την πολωνική Βουλή (Sejm) το 2026.

Η Κόρβιν-Πιοτρόφσκα είναι μία από αυτούς: ο πρόεδρος αρνήθηκε να δεχθεί τον όρκο της για την ανάληψη των καθηκόντων της, ενώ ο Σφιεντσκόφσκι την είχε προηγουμένως εμποδίσει να συμμετέχει στις δικαστικές διαδικασίες.

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Μπόγκνταν Σφιεντσκόφσκι, να στέκεται μπροστά στις κλειδωμένες πύλες του θεσμού, κρατώντας ψηλά την επίσημη δικαστική του ταυτότητα, ενώ μια σειρά αστυνομικών των δυνάμεων αντιμετώπισης ταραχών, με λευκά κράνη, εμποδίζει την είσοδο από την εσωτερική πλευρά.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, δήλωσε ότι η παρεμπόδιση του αντιπροέδρου και των δικαστών από την άσκηση των καθηκόντων τους, καθώς και η υφαρπαγή του ελέγχου του κτιρίου του Συνταγματικού Δικαστηρίου κατόπιν εντολών του Ντόναλντ Τουσκ και του Βάλντεμαρ Ζούρεκ, αποτελούν κλασική επίθεση κατά της ανεξαρτησίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Ο πρόεδρος του συνταγματικού δικαστηρίου είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ ότι επιχειρεί να ανατρέψει την συνταγματική τάξη της χώρας και ότι σήμερα έξω από το δικαστήριο στην Βαρσοβία είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές. Πολιτικοί της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν την ενέργεια πραξικόπημα.

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