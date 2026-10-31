Πλάκα: Συγκλονίζει ο οδηγός του σχολικού βαν που πέρασε από δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη -«Νιώθω τυχερός»

Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν στα μοιραία δευτερόλεπτα της έκρηξης που έγινε στην Πλάκα και στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, περιέγραψαν στις καταθέσεις τους τόσο ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου όσο και ο οδηγός του αυτοκινήτου που κινούνταν πίσω από το βαν οι οποίοι δήλωσαν τυχεροί που σώθηκαν, αφού πέρασαν από το σημείο δευτερόλεπτα πριν την έκρηξη.

Πρόκειται για τους οδηγούς των οχημάτων που φαίνονται σε πλάνα από κάμερες ασφαλείας, στα οποία καταγράφεται η φονική έκρηξη που έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, και σκότωσε 2 ηλικιωμένους και δύο νεαρά ζευγάρια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 κατηγορούμενοι οι οποίοι μπήκαν στο κτίριο και πάνω στην προσπάθειά τους να αποσπάσουν χαλκό, έκοψαν έναν από τους σωλήνες παροχής φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή. Το φυσικό αέριο διοχετεύθηκε στον χώρο, συσσωρεύτηκε στον δεύτερο όροφο όπου έμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι και κάποια στιγμή, όταν κάποιος από τους αδικοχαμένους ενοίκους άνοιξε έναν διακόπτη, δημιουργήθηκε σπινθήρας και ακολούθησε η φονική έκρηξη.

Στην κατάθεσή του, ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου από ιδιωτικό σχολείο στο Ψυχικό, ανέφερε ότι θα έπαιρνε 14 παιδιά με το βαν ή θα έπαιρνε άλλα δύο από την οδό Ναυάρχου Νικοδήμου και είχε 12 εκείνη την ώρα στο όχημα. «Μόλις έστριψα στην οδό Λυσικράτους και προχώρησα μερικά μέτρα, αντιλήφθηκα την τεράστια έκρηξη που σημειώθηκε».

«Εγώ τρόμαξα όταν αντιλήφθηκα την έκρηξη, τόσο για μένα όσο και για τα παιδιά που είχα μαζί μου. Αμέσως σταμάτησα το βανάκι και γύρισα να δω αν είναι όλα τα παιδιά καλά. Μου ανέφεραν ότι δεν είχαν πάθει κάτι. Ενημέρωσα την εταιρεία μου και τη διοίκηση του σχολείου για το συμβάν της έκρηξης. Επιπλέον, ζήτησα από όλα τα παιδιά να επικοινωνήσουν με κάθε πρόσφορο μέσο με τους γονείς τους και να τους αναφέρουν ότι είναι καλά ώστε να μην ανησυχούν», περιέγραψε σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο.

Και πρόσθεσε: «Έπαθε μικρή ζημιά το αυτοκίνητο στην πόρτα τη συρόμενη που έμπαιναν τα παιδιά. Το βανάκι ταλαντώθηκε ψηλά. Υπήρξε μεγάλη σκόνη από την απόρροια της έκρηξης. Έπεσαν γυαλιά και τζάμια από τα γύρω σπίτια. Ευτυχώς δεν έσπασε τζάμι στη δικό μας το αυτοκίνητο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είμαι πολύ ταραγμένος από το περιστατικό, αλλά ταυτόχρονα νιώθω και πολύ τυχερός, γιατί αν περνούσα από το σημείο τρία, τέσσερα δευτερόλεπτα μετά και βρισκόμουν δηλαδή λίγα μέτρα πιο πίσω, θα υπήρχαν άλλες συνέπειες δυσμενέστερες τόσο για εμένα αλλά κυρίως για τα παιδιά, των οποίων η ζωή θα εκτίθετο σε μεγάλο κίνδυνο».

Κατάθεση έδωσε και ο οδηγός του αυτοκινήτου που ακολουθούσε, του Mini Cooper, ο οποίος εξήγησε: «Εργάζομαι ως υπάλληλος σε κατοικία στην Πλάκα. Μόλις μπήκα στην οδό Λυσικράτους ακούω μια μεγάλη έκρηξη ακριβώς πίσω από το αυτοκίνητό μου. Ένιωσα το αυτοκίνητονα σηκώνεται λίγα εκατοστά στον αέρα, το πίσω μέρος του και βλέπω σκόνη και συντρίμμια να πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητο και γύρω από αυτό. Σοκαρίστηκα και προσπάθησα να ανοίξω την πόρτα για να βγω από το αυτοκίνητο. Δεν μπορούσα να την ανοίξω και βγήκα από το παράθυρο καθώς είχαν σπάσει τα τζάμια του».

Τα μοιραία 0,05 δευτερόλεπτα

Σοκ προκαλούν τα στοιχεία σχετικά καθώς η κλοπή χάλκινων σωλήνων από το κτίριο στην Πλάκα, προκάλεσε διαρροή φυσικού αερίου και λίγο αργότερα μια ισχυρότατη έκρηξη. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους 3 κατηγορούμενους να απομακρύνονται από το σημείο, με ένα χαλκοσωλήνα στα χέρια τους.

Στις 34 ημέρες που μεσολάβησαν μέχρι τις χθεσινές συλλήψεις η ανακριτική εργασία συνδυάστηκε με την εξειδικευμένη επιστημονική εξέταση των ευρημάτων, που έδειξαν το σημείο της διαρροής υγραερίου. Μια σειρά από εικόνες αποκάλυπταν τα όσα είχαν προηγηθεί.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Live News και τον αστυνομικό συντάκτη, Βασίλη Λαμπρόπουλο, οι αρχές εξέτασαν υλικό από κάμερα στην οδό Λυσικράτους. Οι αστυνομικοί πήραν το βίντεο της έκρηξης και το ανέλυσαν καρέ – καρέ ανά 0,05 δευτερόλεπτα. Το πρώτο καρέ που δείχνει ότι η έκρηξη δεν γίνεται μόνο στον πρώτο όροφο που έμειναν οι ηλικιωμένοι. Γίνεται σχεδόν ταυτόχρονα με διαφορά κλασμάτων του δευτερολέπτου και στο ισόγειο.

«Αυτό τους προβληματίζει και τους βγάζει από το σενάριο που έλεγαν ότι μπορεί να είχαν ξεχάσει το θερμοσίφωνα, να είχαν ξεχάσει την κουζίνα ανοιχτή, να είχαν ξεχάσει οι ηλικιωμένοι που έμεναν, που σκοτώθηκαν επίσης στον πρώτο όροφο και λένε ότι υπάρχει διαρροή και στο ισόγειο», είπε ο αστυνομικός συντάκτης.

Ειδικός που κλήθηκε για τον έλεγχο στο σημείο, είχε εμφανιστεί και στην υπόθεση των Τεμπών, διαπίστωσε ότι από την κεντρική είσοδο του κτιρίου που κατέρρευσε, έλειπε από το κεντρικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου, ένας σωλήνας, ο οποίος όπως είπε μάλιστα είχε αφαιρεθεί με τη βία από εκεί», τόνισε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Για το βίντεο στο οποίο φαίνεται το σχολικό βαν και το αυτοκίνητο, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε πως σχολικό μπροστά στο σπίτι, καταγράφεται σε ένα κλάσμα του δευτερολέπτου, στο 0,05 δευτερόλεπτο, τα παράθυρα αριστερά είναι με κλειστά, με κλειστό φως και λίγα κλάσματα του δευτερολέπτου μετά ανοίγει το φως.

Το φως άναψε την ώρα που το σχολικό ήταν ακριβώς κάτω από το σπίτι που ανατινάχθηκε. Χρειαζόταν μόλις μισό δευτερόλεπτο για να προκληθεί η έκρηξη και αυτό το μισό δευτερόλεπτο φαίνεται πως είναι εκείνο που σώζει τα παιδιά που βρίσκονται μέσα στο λεωφορείο.

«Πρόκειται για την ηλικιωμένη που σύμφωνα με τις αναφορές, γιατί τη βρήκαν σε άλλο σημείο, ανοίγει το διακόπτη με το φως στο μπάνιο. Αν η γυναίκα έκανε πιο νωχελικές κινήσεις, δεν πήγαινε γρήγορα ή οτιδήποτε άλλο, αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου για να ανοίξει το φως που έκανε, όρισε και τις μοίρες και των παιδιών έξω», περιέγραψε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

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