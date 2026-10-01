Τι θα φάμε σήμερα; Ομελέτα με σπανάκι, φέτα και ντοματίνια

Υλικά



4 αυγά



100 γρ. φρέσκο baby σπανάκι



80 γρ. φέτα



120 γρ. ντοματίνια



1 μικρό κρεμμύδι



1 1/2 κ. σ. ελαιόλαδο



1/2 κ. γλ. ξερή ρίγανη



Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι







Εκτέλεση



Κόψτε τα ντοματίνια στη μέση και ψιλοκόψτε το κρεμμύδι. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρετε το κρεμμύδι για 2- 3 λεπτά, μέχρι να μαλακώσει.



Προσθέστε τα ντοματίνια και μαγειρέψτε για περίπου 2 λεπτά. Ρίξτε το σπανάκι και ανακατέψτε μέχρι να μαραθεί. Αφήστε τα λαχανικά για ακόμη 1 λεπτό στη φωτιά, ώστε να εξατμιστούν τα περιττά υγρά.



Σε ένα μπολ χτυπήστε τα αυγά με λίγο πιπέρι και ελάχιστο αλάτι, καθώς η φέτα είναι ήδη αρκετά αλμυρή. Ρίξτε τα αυγά στο τηγάνι και χαμηλώστε τη φωτιά.



Αφήστε την ομελέτα να ψηθεί μέχρι να αρχίσει να σταθεροποιείται στις άκρες. Πασπαλίστε τη μισή επιφάνειά της με τη θρυμματισμένη φέτα και τη ρίγανη. Με μια σπάτουλα διπλώστε την ομελέτα στη μέση και αφήστε τη για ακόμη 1- 2 λεπτά, μέχρι να ψηθεί όσο θέλετε.



Μεταφέρετε αμέσως σε πιάτο και σερβίρετε ζεστή, προαιρετικά με λίγη πράσινη σαλάτα και φρέσκο ψωμί.





Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Ζυμαρικά με κολοκυθάκια και κρεμώδη σάλτσα

Τι θα φάμε σήμερα; Τραχανά με ντομάτα και φέτα