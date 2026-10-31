Ρέθυμνο: Συνελήφθη 59χρονος με πιστόλι και περισσότερα από 1.300 φυσίγγια

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Στη σύλληψη ενός 59χρονου άνδρα προχώρησε η Αστυνομία σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του και σε χώρο που χρησιμοποιεί, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ένα πιστόλι με γεμιστήρα και 1.361 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Αστυνομία Ρεθύμνου.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Συνελήφθη πρωινές ώρες χθες (30.10.2026) σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 59χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί Όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού και σε χώρο που κατέχει και χρησιμοποιεί, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-1- πιστόλι με γεμιστήρα

-1.361- πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».

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