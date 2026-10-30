Ξεκίνησαν οι λοιμώξεις του χειμώνα – Πόσοι έχουν εμβολιαστεί για κορωνοϊό και γρίπη

Σε… κλοιό χειμερινών λοιμώξεων μπαίνει η χώρα μας, με τον κορωνοϊό να κυκλοφορεί ήδη έντονα στην κοινότητα και να προκαλεί δεκάδες εισαγωγές στα νοσοκομεία και τη δραστηριότητα της γρίπης σταδιακά να αυξάνεται.

Οι εμβολιασμοί κατά της Covid-19 ξεκίνησαν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και μάλιστα η ανάγκη εμβολιασμού, με επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά της τελευταίας παραλλαγής του πανδημικού ιού, επικοινωνήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά μετά την πανδημία. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ygeiamou.gr, το 2026 έγιναν 4.240 εμβολιασμοί κορωνοϊού έως και την Τρίτη 27/10. Οι εμβολιασμοί αυτοί έγιναν κυρίως αυτές τις ημέρες στην έναρξη της εμβολιαστικής σεζόν καθώς τα εμβόλια για τις χειμερινές λοιμώξεις γίνονται κατά βάση το φθινόπωρο.

Το παραπάνω νούμερο αντιστοιχεί στο 12% του συνόλου των εμβολιασμών κατά της Covid-19 που πραγματοποιήθηκαν το 2025. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το 2025 έκλεισε με 34.800 εμβολιασμούς κατά του κορωνοϊού. Υπάρχουν, δηλαδή, άτομα, κυρίως ηλικιωμένοι ή άνθρωποι με χρόνια προβλήματα υγείας, οι οποίοι θωρακίζονται κατά της Covid-19 ώστε εάν κολλήσουν να μην παρουσιάσουν σοβαρές επιπλοκές και χρειαστούν νοσηλεία στο νοσοκομείο ή ακόμη χειρότερα σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Αυτή την περίοδο, άλλωστε, ο κορωνοϊός παρουσιάζει έντονη κυκλοφορία, καταγράφοντας 182 νέες εισαγωγές σε διάστημα μιας εβδομάδας (19-25 Οκτωβρίου). Με βάση τα στοιχεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι νέες εισαγωγές ασθενών, οι νέες εισαγωγές ασθενών με Covid-19 παρουσίασαν αύξηση κατά 50% συγκριτικά με μία εβδομάδα πριν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εμβολιασμοί κατά του κορωνοϊού γίνονται σε εμβολιαστικά κέντρα και όχι στα φαρμακεία από τους φαρμακοποιούς όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια με το αντιγριπικό εμβόλιο.

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Ο εποχικός εμβολιασμός κατά της νόσου Covid-19 συστήνεται στα άτομα 60 ετών και πάνω καθώς και σε άτομα με υποκείμενα νοσήματα, ανεξαρτήτου ηλικίας.

Ίδιες είναι και οι πληθυσμιακές ομάδες που χρειάζονται θωράκιση έναντι των ιών της γρίπης, προκειμένου να αποφύγουν επιπλοκές εφόσον κολλήσουν γρίπη. Σε ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Υγείας επεσήμανε τη σημασία της προστασίας των ευάλωτων ομάδων ενόψει της παράλληλης κυκλοφορίας της γρίπης και του SARS-CoV-2. Διευκρίνισε επίσης ότι το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί την ίδια ημέρα με το εμβόλιο κατά της Covid-19, σε διαφορετικό σημείο του σώματος, ή οποιαδήποτε άλλη ημέρα πριν ή μετά.

Χωρίς πίεση ακόμη τα νοσοκομεία

Παρότι οι λοιμώξεις του αναπνευστικού αυξάνονται αυτή την περίοδο, δεν προκύπτει ακόμη πίεση στα νοσοκομεία, σύμφωνα με πηγές των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ενδεικτικά, εισαγωγές και νοσηλείες Covid-19 καταγράφονταν και τους καλοκαιρινούς μήνες.

Οι δυσκολίες στη διαχείριση των παθολογικών περιστατικών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) έχει άλλες αιτίες. Όπως επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), οι αθρόες προσελεύσεις στα επείγοντα των εφημερευόντων νοσοκομείων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, σχετίζεται με τις παθογένειες της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, ειδικά του ανύπαρκτου διαχρονικά θεσμού του προσωπικού-οικογενειακού γιατρού.

«Υπεράριθμες νοσηλείες παθολογικών περιστατικών έχουμε επειδή τα παθολογικά ανεπτυγμένα κρεβάτια των νοσοκομείων είναι λιγότερα των πραγματικών αναγκών. Επίσης σε πολλά περιφερειακά νοσοκομεία υπολειτουργούν οι παθολογικές κλινικές λόγω έλλειψης γιατρών, νοσηλευτών με αποτέλεσμα για ψύλλου πήδημα να διακομίζουν τους ασθενείς. Στο νοσοκομείο «Αττικόν», το 55% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι από άλλους νομούς της περιφέρειας», σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

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